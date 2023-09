Nivelles : des gondoles sur le contournement sud

Elle est baptisée Les Gondoles, et le nom ne fait pas référence à l’inondation toute récente du ring qui a pratiquement englouti un véhicule de police, ni même aux sources de la Thines qui sont situées à quelques centaines de mètres du rond-point. En réalité, il s’agit d’un assemblage de trois modules qui, combinés, rappellent le "fero de prova" des gondoles vénitiennes. Ils se touchent en sortant du sol, et se séparent plus haut tout en formant un ensemble cohérent.

"Cela représente le tumulte de la vie: on navigue ensemble mais chacun avec son identité propre et une vision de l’avenir, explique l’artiste. Avec l’idée d’un socle commun, solide et stable."

Il s’agit de la deuxième sculpture d’Antoine Leclercq placée dans l’espace public en Brabant wallon à l’initiative de BVI.EU. La première, L’Alliance, est installée à proximité du projet Jaurdinia réalisé par le promoteur à Mont-Saint-Guibert. "Quand c’est possible, nous aimons bien ajouter une œuvre d’art à la réalisation de nos projets", indique le directeur du développement chez BVI.EU, Geoffroy Dumonceau.

Pour cela, il a fallu obtenir l’autorisation de Service public de Wallonie, ce rond-point sur le R24 appartenant à la Région. Et la procédure veut que ce soit la Ville qui introduise la demande. Il a notamment été tenu compte des risques de "tout droit" par des automobilistes en perdition pour orienter l’œuvre. Dans le même ordre d’idée, le socle est enterré. Les Gondoles devraient être éclairées dès cet automne: un fonçage a été réalisé sous la voirie pour passer le câblage et le système d’éclairage devrait être placé en même temps que les plantes vont entourer cette sculpture monumentale.

"Les œuvres sur les ronds-points sont un sujet sensible à Nivelles, sourit le bourgmestre, Pierre Huart, faisant allusion au diamant controversé de Nivelles Sud. Mais je trouve celle-ci réussie. Pour les plantations, nous avions demandé des graminées, parce que l’entretien est plus facile. L’artiste étant aussi architecte paysagiste, tout est prévu !"

Le Nivelles Sud Green Business Park, qui s’achève à quelques dizaines de mètres, est une réussite économique. Les 27 unités pour PME et TPE sont toutes vendues. Le parc comprend aussi, donnant sur le rond-point, 2 800 m2 de bureaux (adossés à cinq espaces de stockage ou d’archives) qui ont été vendus à une société d’investissement. Ils seront proposés à la location à partir de janvier 2024.