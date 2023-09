Nivelles : la Ville tient au parking du Mont-Saint-Roch

Un point du conseil communal de Nivelles réuni ce lundi 28 août 2023 concernait le parking du Mont-Saint-Roch, qui reste pour l’instant la propriété de la SNCB, puisqu’il est situé de part et d’autre de l’ancienne gare. Depuis des années, plus de 450 places y sont proposées gratuitement toute la journée sur 1,2 ha, ce qui en fait le plus important parking de dissuasion à proximité du centre-ville. C’est dire s’il est important pour l’activité économique, commerciale et même lors des festivités importantes sur la Grand-Place. Aujourd’hui, la Ville paie une location – 4 000 € par mois, donc 48 000 € par an – pour pouvoir le proposer gratuitement aux citoyens. Mais la convention passée avec la SNCB arrive à échéance.