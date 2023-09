Nivelles : Fabien Coulon, nouveau bâtonnier

L’homme a de l’humour. "J’ai vécu quatorze ans dans les ordres", référence à une présence assidue au sein de Conseils de l’ordre successifs où il exerça les fonctions de président du bureau d’aide juridique, secrétaire de la discipline pour les barreaux de Bruxelles francophone et du Brabant wallon, directeur des stages, chef de cabinet du bâtonnier.

En le choisissant, les avocats et avocates du Brabant wallon ont donc opté pour un homme du sérail. Ils sont de plus en plus nombreux, 480, dont 70 stagiaires où les femmes dominent (50). En termes d’effectifs, ce barreau occupe le troisième rang au coude-à-coude avec celui de Charleroi, derrière ceux de Bruxelles et de Liège.

"Au quotidien, mon rôle consistera à faire en sorte de conserver la cohésion nécessaire via des rencontres où les avocats et avocates apprendront à mieux se connaître, car ils ne se croisent pas souvent, eux qui sont transbahutés au jour le jour eu égard aux quatre palais de justice de Nivelles."

Un regard particulier se portera sur les stagiaires qui sont liés à leur patron via une convention et dont l’accès à la profession est en passe d’être revu via un arrêté royal.

"Ne pas rater le train de l’IA, qui est un TGV…"

"Une convention propre au Brabant wallon sera signée, notamment quant à la rémunération qui deviendra plus avantageuse. Une réforme est annoncée à propos de la formation. L’université se chargera de la formation qualifiante des futurs diplômés qui ne devront plus suivre des cours spécifiques pendant leur stage, lequel ne durera plus trois ans. Le rôle du patron deviendra plus prépondérant qu’il ne l’est aujourd’hui."

Fabien Coulon sera très attentif à l’intelligence artificielle. "On n’y échappera pas. Elle va automatiser les tâches quotidiennes au plan administratif et permettre une collaboration plus facile avec les clients. Je vais constituer une commission, car il ne faut pas rater le train qui, en l’occurrence, est un TGV."

Dernier cheval de bataille, la parité. Elle est présente au tableau de l’Ordre, mais il ne faut pas se leurrer. Les hommes sont largement majoritaires quant à l’ancienneté, mais il n’en va pas du tout de même pour les stagiaires.

"Un règlement instaure la parité quant à la présentation des candidats et candidates à l’élection au conseil de l’Ordre. On peut penser à la création d’une commission où chacun et chacune ferait part de son ressenti quant à l’intégration au sein du barreau et aux mesures à envisager pour lutter contre une certaine discrimination ou encore au harcèlement qui reste une zone de non-dit".

Bref, du pain sur la planche, y compris au sein même du cabinet que Fabien Coulon vient de fonder à Court-Saint-Étienne. Il est le boss, entouré de cinq avocates. Cherchez l’erreur…