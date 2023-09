Les tarifs de la piscine de Nivelles revus à la hausse: la fronde se poursuit

L’échevin des Sports, qui est également en charge des finances de la Ville, était resté inflexible alors que du côté des partis de l’opposition, on suggérait une augmentation plus progressive et plus douce pour les clubs. Parce que ceux-ci, qui payaient encore 6,5 € par heure et par couloir de 25 mètres en juin dernier, doivent désormais débourser 18 € pour la même prestation. L’échevin, conscient que cette décision ne fait plaisir à personne, avait cependant exclu un retour en arrière.

Fin de la polémique ? Pas vraiment. On sait que quatre clubs avaient écrit aux élus aclots pour attirer leur attention sur cette augmentation de 277%. C’est Dominique André, le président du club de nage avec palme, qui avait signé ce courrier au nom des quatre clubs. Et après le conseil communal auquel il a assisté, il ne décolère pas.

Notamment parce que l’échevin a précisé aux élus aclots que les tarifs de Braine-l’Alleud ne sont pas très éloignés de ceux qui sont prévus à Nivelles: 16 € au Paradis, 18 € à la Dodaine. "Sauf qu’à Braine-l’Alleud, c’est 14 € ! Ce qui a été dit par l’échevin est inexact, affirme Dominique André. Et quand il a prétendu que trois des quatre clubs qui se sont plaints ont tout de même réservé à nouveau les mêmes créneaux horaires à partir de septembre, c’est faux aussi. Je rappelle au passage que si l’échevin compte par 25 mètres de couloir, les couloirs à la piscine de la Dodaine font 50 mètres. On ne parle donc pas de 18 € par heure, mais de 36 €. Cela change sérieusement la donne !"

Et quand Germain Dalne calcule que le prix reste raisonnable si les clubs font nager dix membres par couloir, Dominique André bondit: "Ce monsieur devrait aller suivre une formation à l’Adeps. Il n’y connaît rien. Que dirait le club d’athlétisme si on lui demandait de faire courir dix sportifs par couloir à l’entraînement ? C’est absurde !"

"Nous demandons que la RCA revoie sa position"

Du côté du club de nage avec palme, on ne compte pas signer la nouvelle convention annuelle avec la RCA, qui prévoit cette augmentation controversée des tarifs. Le président estime d’ailleurs que cette hausse, puisqu’elle n’a pas été avalisée par le conseil communal, n’a pas été décidée dans les formes prévues par le règlement d’ordre intérieur.

"Je vais rentrer la convention non signée, confirme Dominique André. On a fait nos calculs: appliquer cette augmentation reviendrait à payer de 20 000 € à 22 000 € par an. Payer bien plus cher tout en diminuant le nombre d’heures, c’est ingérable: nous allons perdre des membres, et on devra mettre la clé sous le paillasson."

En attendant, Dominique André explique préparer une intervention citoyenne pour le prochain conseil communal, pour intervenir en public au nom des clubs qui utilisent la piscine. "On est à la piscine depuis 1975, on a ramené des médailles, fait parler de Nivelles dans des compétitions internationales, on a eu des mérites sportifs… Et voilà comment on est remercié ! s’indigne-t-il. Nous demandons que la RCA revoie sa position."