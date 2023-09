Brabant wallon : le mineur braquait pour "profiter de la vie"

C’est dire l’inconscience et l’insouciance de ce jeune homme (aujourd’hui placé à Saint-Hubert) qui tomba dans la délinquance alors qu’il venait d’avoir 16 ans et qui prenait pour cibles un Louis Delhaize, un Night and Day, un Carrefour Express, un Delitraiteur ou un Colruyt.

Il n’avait pas d’heure pour ces braquages, le matin, en début d’après-midi, début de soirée ou la nuit. Il lui arriva de tenter un braquage, comme le 15 juin 2022 au Louis Delhaize de Walhain où il pénétra avec un pote bruxellois avant de se raviser vu l’abondance de clients et de prendre la route de Gembloux en quête d’un autre méfait.

"Je voulais un peu d’argent pour profiter de la vie, se hasarda-t-il à expliquer au tribunal le 16 août dernier, aux côtés de ses parents, civilement responsables. J’ai mis du temps, mais j’ai la volonté de changer…"

Le parquet se montra inflexible: "Tout a été tenté pour lui éviter la délinquance. Il avait de bons résultats scolaires, des parents présents et aimants. Il n’a avoué qu’acculé par des preuves accablantes, confronté aux éléments objectifs du dossier alors qu’il s’était lancé dans des dénégations non crédibles. Un profil inquiétant, un risque majeur de récidive, des victimes traumatisées, une absence de prise de conscience". Quarante mois de prison avec sursis partiel furent requis.

Son avocate Sarah Gougnard fit ce qu’elle put pour tenter d’infléchir le tribunal en tentant en vain d’obtenir une peine de probation autonome.

Le tribunal se rangea aux réquisitions: 40 mois avec sursis pour moitié. Son jugement souligne que les "bonnes intentions" du prévenu doivent être prises "avec circonspection" et épouse les considérations des magistrats de la jeunesse et de la cour d’appel qui, eux non plus, "n’ont pas été dupes" de sa prétendue volonté de s’amender.