Nivelles: le partenariat local de prévention "Coparty 3" est signé

Une aventure bien cadrée puisque le PLP est régi par un règlement d’ordre intérieur, et une charte doit aussi être signée par les membres afin de définir clairement les objectifs et baliser le fonctionnement.

"Le quartier a connu un épisode de vols dans les garages, explique l’agent de quartier, Élodie Smeekens. Et avec les lampes de rue qui s’éteignent à minuit, certains ont pu ressentir un peu d’insécurité. J’ai donc distribué dans les boîtes aux lettres un document pour expliquer ce qu’est un PLP. Plusieurs personnes ont répondu, il y a eu une première réunion, et voilà…"

Le PLP regroupe des habitants du quartier qui veulent participer, et des coordinateurs constituent des points de contact privilégiés pour la police. Ils peuvent ainsi relayer certaines interrogations par rapport à l’action policière, communiquer des inquiétudes dont font part les habitants, évoquer un phénomène qui se développe… L’information circule dans les deux sens: la police locale communique aussi avec les citoyens en passant par les coordinateurs, pour expliquer les solutions mises en place, ou faire passer certains messages de prévention.

"Par exemple, lorsque nous avons été confrontés à des vols de console centrale de BMW, nous sommes passés par les coordinateurs du PLP d’un quartier pour sensibiliser les habitants concernés, illustre le premier inspecteur principal Alex Baudoin, qui dirige le service de proximité la zone. Les PLP nous permettent d’aller encore plus à la rencontre des citoyens. On peut leur apporter des réponses concrètes, et c’est aussi un point de contact pour expliquer ce qu’on fait, ce qu’on n’a pas pu faire, et avoir en retour le ressenti du citoyen."

La coordinatrice Claudie De Souza et le coordinateur adjoint Philippe Vanhaver vont donc faire vivre ce PLP Coparty 3 – c’est le nom d’un des immeubles à appartements du quartier – en servant désormais de relais entre la police locale et les participants qui peuvent encore rejoindre le mouvement. Une réunion annuelle d’évaluation est organisée, et les PLP reçoivent à un rythme régulier aussi une newsletter de la zone de police.