Nivelles: un an après, statu quo au boulevard de la Résistance

L’immeuble à appartements et la maison ont été rapidement déclarés inhabitables, vu leur stabilité compromise: pas moins de 140 mètres cubes de béton mou ont dû être coulés, quelques semaines plus tard, sous les deux immeubles pour combler le vide créé sous les caves. Et la voirie devant les habitations concernées a été coupée à la circulation, pour éviter tout risque.

Plus d’un an plus tard, la voirie reste fermée et les occupants ne peuvent toujours pas réintégrer leur logement. Le chauffage et l’électricité étant coupés, leurs meubles sont en train de se détériorer et faire passer un lift à l’arrière de l’immeuble pour organiser un déménagement n’est toujours pas possible. "Notre situation est tout simplement catastrophique", résumait un des anciens locataires dans notre édition du 16 août dernier.

Ce cri de désespoir a aussi été relayé au conseil communal de lundi soir par Véronique Vandegoor (DéFI), qui a interpellé le collège sur cette situation qui ne semble guère évoluer.

"Je suis désolé de le rappeler, mais ça n’a pas avancé: je préfère le dire très clairement, a répondu l’échevin des Travaux, Pascal Rigot. On a conscience que c’est épouvantable pour les riverains, mais nous n’avons pas les moyens d’aller plus vite…"

L’échevin a tout de même précisé qu’une réunion a eu lieu en mars, et une visite technique en mai dernier. Le 15 juin, des essais de portance ont aussi été réalisés. Mais la voirie reste fermée et le dossier n’avance guère.

Plusieurs parties sont concernées: la Ville, la Société wallonne des eaux (SWDE), les propriétaires et certains locataires. Et s’il est établi que de l’eau a creusé une cavité sous les immeubles, la question des responsabilités est posée…

"Pour l’instant, les experts sont en train de se disputer, a constaté Pascal Rigot. Nous, nous estimons que notre égout à cet endroit est tout à fait valable, que ce n’est pas ça qui est en cause. C’est la thèse que nous défendons."