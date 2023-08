Augmentation des tarifs à la piscine de Nivelles: l’échevin des Sports persiste

Évelyne Vanpée (Les Engagés) a fait part de ses craintes pour la viabilité des clubs locaux et Louison Renault (PluS) a suggéré que l’augmentation soit plus progressive. Véronique Vandegoor (DéFI) a demandé si cette augmentation qui doit s’appliquer à partir du mois de septembre est réellement irrévocable…

L’échevin des Sports n’a rien concédé, si ce n’est que prendre cette décision avait été difficile, et qu’il comprenait bien qu’elle ne fasse pas plaisir aux clubs. Mais pour lui, avec 500 000 € de déficit en plus suite à l’augmentation du prix des énergies, à l’indexation du personnel et à la hausse des coûts de maintenance, la Régie devait réagir.

La Ville finance déjà la RCA à hauteur de 60%, et ne pas faire payer le surcoût aux utilisateurs revient à le faire supporter par tous les citoyens.

"Les Nivellois paient suffisamment cette piscine, via le remboursement de l’emprunt et 1,8 million d’euros de subsides annuels à la RCA, a commenté Germain Dalne. Alors oui, c’est compliqué, ça ne fait plaisir à personne mais nous avons pris nos responsabilités. On passe à 18 €, et c’est 16 € actuellement à la piscine de Braine-l’Alleud: ce n’est pas beaucoup plus…"

Et de rappeler que lorsque les tarifs pour les particuliers ont été augmentés en début d’année, certains craignaient que le public s’en aille ailleurs. C’est l’inverse qui s’est produit: la fréquentation de la piscine aclote est en hausse. Du reste, a précisé l’échevin, trois des quatre clubs qui ont protesté ont tout de même réservé les mêmes créneaux d’utilisation que l’an dernier.

"Pour les écoles, on est aussi passé de 18 € à 25 € pour la location, ce qui fait environ un euro par nageur, a ajouté Germain Dalne. Et pour les clubs, s’ils mettent une dizaine de nageurs par couloir, cela revient à 1,8 € par personne pour une heure. Il me semble que cela reste raisonnable…"