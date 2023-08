Nivelles a une nouvelle fois trinqué, quand de violents orages ont traversé le Brabant wallon vendredi matin. Les spécialistes calculeront sans aucun doute précisément les quantités d’eau exceptionnelles qui sont tombées en peu de temps sur la cité des Aclots mais les relevés "live" du niveau de la Thines dans le bas de la ville sont déjà éloquents: à 6 h 30 vendredi matin, le niveau du cours d’eau qui traverse tout le territoire de Nivelles était mesuré à 47 cm, alors qu’il dépassait les 2 mètres à 9 h 40 !

Évidemment, avec de telles pluies, le moindre avaloir bouché cause des soucis et même lorsqu’il fonctionne, le réseau d’évacuation des eaux pluviales peut saturer. Les habitants de la chaussée de Hal n’ont d’ailleurs pas vraiment chanté les louanges du Service public de Wallonie en matinée… Le bourgmestre Pierre Huart a indiqué qu’il allait écrire pour demander au SPW d’être plus attentif aux avaloirs.

Mais bien d’autres endroits qui se sont retrouvés temporairement sous eau, notamment la place Lambert Schiffelers en tout début de matinée. Plus tard, une portion du ring Sud a dû être coupé et le trafic, notamment de poids lourds, était renvoyé dans la rue du Monde et ses chicanes, provoquant les encombrements que l’on devine. Les pompiers ont également dû déboucher des avaloirs du côté des ronds-points d’entrée sur la N25 à Thines.

Et comme souvent, le parc de la Dodaine s’est retrouvé sous eau. Le tournage du film Ducobu, qui a lieu actuellement dans le parc, a été interrompu mais le matériel était au sec sous les structures montées au niveau du parking. Par contre, une partie du jardin français a été inondé, obligeant les équipes communales à mettre des pompes en œuvres.

Le grand étang a également débordé, malgré le travail des ouvriers de la Ville qui tentaient de dégager les grilles d’évacuation vers l’aval. Il faut dire qu’à un moment, l’étang était directement alimenté par l’eau ruisselant de l’amont et traversant la rue Jules Mathieu… Celle-ci a été coupée à la circulation à partir du boulevard de la Dodaine.

Du côté du rond-point du hockey, la voirie était carrément transformée en rivière. On sait qu’il y a là un problème d’égouts encombré par des racines, pour les travaux prévus qui sont estimés à environ 500 000 euros.

Vers 11 h 30, les évacuations du côté du petit étang jouaient leur rôle. Mais de nouvelles grosses pluies étaient annoncées…