Nivelles : l’augmentation des tarifs à la piscine de la Dodaine fustigée par les clubs

L’utilisation des couloirs de nage, qui était auparavant facturée 6,5 € par heure et par zone de 25 mètres à ces clubs nivellois, passera à 18 € à partir du 1er septembre. Une réunion de conciliation au mois de juillet – la décision de la RCA date du mois de février – n’a pas permis de dégager un compromis.

"C’est l’existence même de nos clubs qui est en jeu, écrit Dominique André, le président de l’Aquani mandaté par les quatre clubs. Dans le contexte actuel, il n’est pas possible de répercuter une telle augmentation sur les cotisations de nos membres dès ce mois de septembre. Par ailleurs, sans solution rapide, c’est l’équilibre financier de nos petites ASBL gérées par des bénévoles qui est en grand péril."

Et le courrier de rappeler au passage la mission de base de la RCA, à savoir la promotion de la pratique sportive sous toutes ses formes, sans discrimination…

Dès lors, les responsables demandent qu’un délai raisonnable soit accordé avant toute augmentation, afin de reprendre une discussion constructive avec la RCA. Et que l’augmentation qui sera éventuellement appliquée soit raisonnable, équitable et progressive, afin d’éviter de mettre en péril les activités des clubs et l’accès des membres à celles-ci. Le courrier suggère aussi des aides qui pourraient être octroyées, ou d’explorer certaines pistes d’économies comme la diminution de la température de l’air ou de l’eau de la piscine.

"Ne pas appliquer cette augmentation serait irresponsable"

Cette fronde des clubs qui utilisent la piscine n’étonne pas l’échevin des Sports et président de la RCA, Germain Dalne. Qui convient que payer davantage ne fait plaisir à personne. Mais pour lui, il n’y a pas vraiment le choix, et un retour en arrière semble aujourd’hui exclu.

"Entre 2022 et 2023, les dépenses de la RCA pour la piscine sont passées d’1,36 million à 1,86 million d’euros, explique-t-il. Le prix du gaz a explosé, les coûts de maintenance ont beaucoup augmenté aussi, et nous avons subi l’indexation salariale du personnel. Voilà ce qui explique cette différence de 500 000 €, que nous devons combler. On avait anticipé en 2022 en décidant d’une augmentation des tarifs pour les particuliers à partir du 1er janvier. Et en février, la RCA a décidé d’un deuxième volet, qui concerne l’augmentation pour les groupes. Cela inclut les clubs, mais aussi les écoles et la Haute école."

Cette augmentation s’applique à partir du 1er septembre pour éviter de mettre les clubs et les établissements scolaires en difficulté en milieu d’année. Pour l’échevin, l’augmentation décidée tient juste compte d’une réalité économique…

"Il n’y a que deux possibilités de financement pour la RCA: les utilisateurs ou la Ville, c’est-à-dire tous les Nivellois via leurs impôts, indique Germain Dalne. Et j’estime que les citoyens participent déjà suffisamment. Pour la RCA, ne pas appliquer cette augmentation serait irresponsable. Mais le dialogue se poursuit avec les clubs pour certains aménagements qu’ils nous demandent, ou pour les soutenir à l’occasion de l’organisation de compétitions, par exemple."