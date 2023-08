La collégiale de Nivelles éclairée en blanc: un nouveau test prometteur

À ce stade, il ne s’agit pas encore d’en régler l’intensité mais plutôt de vérifier la bonne orientation de chaque spot pour arriver au résultat souhaité. Et évidemment pour s’assurer que chacun des points lumineux placés une fois les façades nettoyées est bien opérationnel. L’objectif final de cet éclairage blanc est de faire ressortir au mieux chaque élément d’architecture: les arrêtes des tours, les niches, les piliers…

Ceux qui ont eu l’occasion de découvrir le premier résultat ont manifestement apprécié, même derrière les échafaudages pour une partie de la façade avant.

"Lorsque la réfection de la toiture était en cours, l’échafaudage comptait trente étages et on est aujourd’hui à quinze, commentait ce lundi le bourgmestre, Pierre Huart. Et lors de la réunion de chantier de ce mardi, la question d’enlever encore des étages sera abordée. Je ne peux donc pas encore en dire plus sur le timing, mais les travaux se déroulent bien. Et le résultat de ce test d’éclairage est, je trouve, très prometteur. Les réglages se poursuivront au fur et à mesure de la descente de l’échafaudage."

Comme convenu lors de réunions antérieures, les couvreurs ont posé ces derniers jours des descentes d’eau verticale en cuivre, de forme rectangulaire, ce qui accentue encore les angles de l’édifice. Des filets "anti-pigeons" ont également été tendus sur des câbles, pour éviter que des déjections compromettent en quelques années l’important travail de nettoyage qui a été réalisé.

Pour la partie avant, celui-ci est terminé et on en est au travail de finition dans la partie supérieure de la collégiale. Il reste tout de même du boulot, notamment le remplacement des pierres des deux arches en partie inférieure.

On se rappellera aussi que si l’éclairage testé est composé de LED blancs, dans un second temps, un autre dispositif sera aussi posé, offrant la possibilité d’éclairer la façade de l’édifice cher aux Aclots de multiples couleurs, par exemple pour des événements particuliers.