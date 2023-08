Le parc de la Dodaine, théâtre du 5e opus de Ducobu: "On mangera local et on ira à pied sur le tournage", promet Élie Semoun (vidéo)

Le ton est mis d’emblée pour ce nouveau volet de la licence Ducobu: l’écologie. De nombreuses fleurs et plantes sont en train d’être installées aux abords des parterres. Mais elles disparaîtront après le tournage, confie un des jardiniers en plein travail de plantation. Il nous indique également le centre du parc, fermé pour l’instant à toute visite. D’après lui, une scène de mariage sera tournée là. Et pour confirmer ses propos, les décors déjà présents témoignent de la future scène comme cette arche de fleurs, à moitié à découvert.

"C’est écrit en quelle langue, ce truc-là ?"

Élie Semoun, acteur principal et réalisateur, et l’équipe de tournage s’installeront au parc de la Dodaine, pour deux semaines, dès ce lundi 21 août, informe la directrice de production, Sophie Casse.

Le parc de la Dodaine a en tout cas émerveillé l’acteur et humoriste français et il l’a fait savoir dans une courte vidéo réalisée par l’équipe communication de la Ville. Un parc qui vaut bien un "10 sur 10". L’occasion est trop belle pour ne pas demander à Élie Simoun de s’essayer au patois aclot. Exercice compliqué, qui n’empêche pas Élie Semoun d’y aller de son humour: "C’est écrit en quelle langue, ce truc-là ?"

"On va tourner vert. Ça veut dire…"

Élie Semoun, également réalisateur de la série depuis le troisième volet, revient sur ses intentions pour cet épisode. Le titre du film est évocateur, on va y aborder les questions écologiques. Et rien de mieux pour se mettre au vert que de profiter du cadre proposé par le parc de la Dodaine.

Comme indiqué, le tournage durera deux semaines, et commencera ce lundi 21 août. On pourra même voir les premiers cars arriver ce dimanche, assure un passant. Quoi qu’il en soit, il faudra garder l’œil ouvert car Élie Simoun compte bien passer les deux prochaines semaines à Nivelles, et "manger local". Toujours dans la vision écologique de ce nouveau Ducobu, Élie Semoun mettra le geste au service du message du film: "On va tourner vert. Ça veut dire qu’on va tous faire attention et se rendre à pied sur le lieu du tournage". Que les Nivellois ne s’étonnent donc pas de croiser les acteurs en parcourant les rues de la ville. Ils vous salueront peut-être en wallon aclot, tout en savourant une bonne tarte al d’jote.