Nivelles : de nouveaux trottoirs grâce aux charges d’urbanisme

Le long des boulevards qui encerclent le centre-ville, c’est du côté de la Dodaine qu’un autre chantier est en cours le long d’une route régionale. Il s’agit cette fois du réaménagement du trottoir côté numéros pairs, en face des immeubles 58 à 68.

Un chantier pas comme les autres puisque s’il s’agit bien d’une voirie régionale, c’est à la demande de la Ville que cette rénovation a été entamée. Et si on se trouve bien dans l’espace public, c’est le secteur privé qui finance.

"Il y avait un trottoir à cet endroit mais il n’était pas stable et cela posait des problèmes, notamment pour les personnes à mobilité réduite, indique le bourgmestre, Pierre Huart. Nous avons fait la demande au Service public de Wallonie, qui a accepté. Et nous avons imposé à un promoteur qui a construit à proximité, via des charges d’urbanisme, de réaliser ce nouveau trottoir et de réaménager les aires de parking."

Une manière de faire contribuer les promoteurs privés aux aménagements de l’espace public, même si on peut supposer que le coût est finalement répercuté auprès des acheteurs des logements qu’ils mettent en vente.

Ce n’est pas la première fois que la Ville procède de la sorte. En réalité, la portion de trottoir concerné constitue le troisième tronçon réalisé via les charges d’urbanisme. Une fois le chantier terminé, il sera complet.

Une première portion avait été réalisée par un promoteur qui a construit un immeuble au coin de la rue Jeuniaux, et une deuxième partie suite à une construction du côté de la rue Montagne du Parc.

"C’est intéressant parce que c’est un trajet qui est beaucoup emprunté par les élèves qui se rendent au collège, ou qui descendent dans le centre-ville via la rue Jeuniaux", précise Pierre Huart.