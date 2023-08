Nivelles : trois immeubles prévus à la rue des Arts

L’occasion, évidemment, d’évoquer le projet dans sa globalité. Ainsi, Véronique Vandegoor (DéFI), s’est étonnée de la contradiction existante entre un tel projet et les objectifs régionaux de "stop béton" dans le cadre du SDT, ou encore avec la volonté affichée par la majorité aclote de développer des espaces verts. "Zéro béton, ce n’est pas d’actualité à Nivelles", a-t-elle ironisé.

Le bourgmestre, Pierre Huart, en réponse, a précisé que la parcelle concernée est un ancien site industriel à l’abandon, à proximité immédiate du RAVeL.

"Allez voir sur le site, pour voir dans quel état il est ! a ajouté le maïeur. On est bien en zone à bâtir, et c’est un site à réhabiliter (SAR). Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas possible d’en faire quelque chose, en tirant aussi profit du RAVeL. Cela permet aussi de réaménager le triangle en amont du Mont-Saint-Roch, qui est minéralisé actuellement. Et la charge d’urbanisme prévoit précisément de développer des espaces verts !"

Pas de quoi convaincre l’opposition, Évelyne Vanpée (Les Engagés) regrettant que la majorité continue à accepter de tels projets en attendant le futur schéma de développement que son groupe réclame de longue date. L’ouverture de la nouvelle voirie a dès lors été votée majorité contre opposition.

Rue Henri Pauwels: 10 maisons unifamiliales

Un peu plus loin dans l’ordre du jour figurait une autre ouverture de voirie, cette fois pour une parcelle située le long de la rue Henri Pauwels. Là, ce sont dix habitations unifamiliales que compte faire sortir de terre la société Durabrik. La parcelle a été vendue par le CPAS, avec la condition qu’un permis d’urbanisme soit octroyé.

"Je sais que le CPAS a besoin d’argent, a réagi Louison Renault (PluS). Mais on avait une opportunité de construire des logements pour nos jeunes. Il existe en Brabant wallon une régie foncière, APIBW, qui a pour fonction de créer des logements qu’elle propose sous le prix du marché, à différentes conditions. D’accord, le CPAS retire plus d’argent ici. Mais à un moment, la moralité compte aussi. Moi, je vote contre les voiries."

L’échevin Pascal Rigot a fait part de son désaccord, même s’il a dit comprendre l’argument: "Il s’agit de soutenir le CPAS, qui a déjà pris la décision avec un vote à l’unanimité".

Lors du vote, l’opposition s’est partagée entre le non et l’abstention.