Delhaize de Nivelles: une fermeture temporaire ce mardi, mais aussi des questions

À la pointe de la fronde contre cette volonté de franchiser exprimée il y a quelques mois par la direction du groupe, ils ne s’attendaient pas à en être les premières victimes.

Le Delhaize du Shopping de Nivelles est resté fermé toute la journée de lundi mais mardi matin, les premiers clients ont pu entrer et être servis. Cependant, en cours de matinée, le magasin a refermé ses volets. Rien à voir cette fois avec une action syndicale: c’est un souci avec les frigos qui a poussé les responsables à fermer temporairement les portes du magasin.

Celui-ci a rouvert en début d’après-midi mais certains frigos et donc une série de produits restaient indisponibles. Les travailleurs, eux, étaient à nouveau à leur poste.

Mais ils continuent de s’interroger sur cette annonce de reprise rapide dans le cadre d’une franchise. S’ils pensaient que le processus serait plus compliqué pour le magasin de Nivelles, c’est notamment en raison de l’intégration de celui-ci dans la galerie commerciale du Shopping, qui est fermée le dimanche et les jours fériés. A priori, cette situation n’est pas de nature à inciter un repreneur à se lancer. Et côté syndical, on est bien décidé à se battre contre un élargissement des horaires actuels.

Pour la FGTB, le permanent Pascal Strube partageait mardi une autre source d’étonnement. Elle concerne l’état d’une partie du bâtiment où est logé le magasin Delhaize. Rapport d’expertise à l’appui, il constate que des travaux doivent être entrepris sur place, et se demande si le repreneur est conscient de la situation.

Un bureau spécialisé a en effet visité récemment le Delhaize aclot suite à des chutes de fragments de béton cellulaire. À la mi-juillet, ce bureau a communiqué un rapport préliminaire où il est question de fissures, de capacité portante compromise pour certains panneaux, et de vérifications à réaliser en toiture.

Et des étançons ont été posés pour que la clientèle circule en toute sécurité dans le magasin.

"Le bâtiment n’appartient pas à Delhaize mais si des travaux doivent être réalisés, cela entraînera un manque à gagner pour le repreneur. Est-ce qu’il est au courant de cela ? C’est une des questions que nous nous posons…", glisse Pascal Strube.