Ronquières Festival: la police Nivelles-Genappe met les festivaliers en garde

Bien sûr, c’est dans une autre province et donc en dehors du territoire de la zone de police Nivelles-Genappe. Mais le Ronquières Festival, qui commence ce vendredi et se terminera dimanche soir, est organisé à quelques kilomètres seulement de la cité des Aclots – on voit d’ailleurs très bien la tour du plan incliné depuis Nivelles – et de très nombreux Nivellois s’y rendent chaque année.