Nivelles : vers une zone 30 km/h à Thines

Au conseil de police, Louison Renault (PluS) a expliqué que le problème était loin de s’arranger, et les habitants dénoncent d’ailleurs une situation dangereuse. Le bourgmestre, Pierre Huart, a répondu qu’il fallait distinguer deux problèmes: la vitesse et la densité du trafic. Et pour le commissaire divisionnaire Pascal Neyman, les relevés en ce qui concerne la vitesse se succèdent et se ressemblent: s’il y a sans doute quelques exceptions, les mesures restent dans le vert.

On peut objecter que ce sont des moyennes, mais la mesure du "V85", c’est-à-dire la vitesse adaptée par 85% des usagers, ne dépasse pas la vitesse autorisée. Reste qu’aux heures de pointe, quand plusieurs dizaines de véhicules se succèdent dans les rues du village, cela peut gêner les habitants.

Le bourgmestre a précisé à cet égard que dans le cadre de la mise à jour du plan communal de mobilité, un aménagement spécifique est prévu.

"On a rencontré les riverains à plusieurs reprises, a précisé le maïeur aclot. Pour lutter contre la quantité de véhicules, il n’y a pas vraiment de solutions. Des sens uniques, ce n’est pas possible, notamment parce que cela obligerait les agriculteurs à faire d’importants détours. Et limiter à la circulation locale alors qu’il y a un cimetière, ce n’est pas évident. En ce qui concerne la vitesse, l’idée est de réduire à 30 km/h dans le village. Il est question au niveau régional de la mise en service d’un radar tronçon mobile, ce qui pourrait être intéressant. Mais c’est un dispositif qui n’est pas encore agréé."

Au conseil communal, la question étant également abordée, le bourgmestre a confirmé le projet d’une zone 30, en précisant que Nivelles s’était inscrite pour être "cobaye" lors de la mise en œuvre de ce radar tronçon mobile. Si la vitesse est réduite à 30 km/h avec pour l’automobiliste de grands risques d’être pris en cas d’infraction, on peut espérer que passer par les rues de Thines sans devoir s’y rendre n’aura plus guère d’intérêt.

Véronique Vandegoor (DéFI), elle, a plaidé pour l’instauration d’une zone limitée à la circulation locale, mentionnant un relevé qui évoque le passage de 255 véhicules en 24 heures. Le chiffre a été relativisé: il est sans doute atteint dans beaucoup de rues situées sur le territoire communal, sachant qu’entre 13 000 et 15 000 véhicules passent quotidiennement sur la Grand-Place. Que répondre à l’avenir à tous ceux qui demanderaient la même mesure limitative devant chez eux ?