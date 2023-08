Une tiny house, un étang, une barque et du calme. C’est ce que les clients de la tiny Apolline viennent chercher au cœur du domaine Archibald & Joséphine de plus de deux hectares, à Nivelles.

La propriétaire Éléonore Nolf-Bertrand. ©ÉdA

"Il y a quelques années, nous sommes tombés par hasard sur une publication Facebook d’une dame qui voulait faire louer sa tiny house. Notre propriété est sur deux étages, on s’est donc dit qu’on pouvait la mettre dans notre jardin en contrebas. On l’a louée à une particulière pendant quelques mois, puis on s’est lancé dans la location de nuits insolites", explique la propriétaire Éléonore Nolf-Bertrand.

Dès son ouverture, la tiny Apolline a séduit les clients et affiche désormais complet tous les week-ends. "Notre clientèle est variée. On accueille des couples, des jeunes, des familles, des pêcheurs, des personnes seules venues se ressourcer ou encore des télétravailleurs qui viennent deux-trois jours pour sortir de leur cadre de vie. Les gens viennent de la région et de Bruxelles. Nous avons aussi eu des Français, des Thaïlandais, des Canadiens, des Espagnols et des Italiens."

La tiny Apolline ne fait que 20 m2, mais ne vous y trompez pas, elle est tout équipée. Lit double en mezzanine, canapé-lit pour accueillir deux enfants supplémentaires, cuisine avec four et frigo, poêle à pellets pour les soirées fraîches, salle de bains avec douche et toilettes sèches ou encore livres et jeu de cartes...

Le logement est également autonome en eau. "Elle est directement puisée dans l’étang puis filtrée. Grâce à nos six panneaux solaires et à l’éolienne, il est aussi 100% autonome en électricité."

L’intérieur de la tiny house.

Pour y passer une nuit à deux, il faut compter 195 € en semaine et 215 € le week-end. Si vous souhaitez vivre l’expérience en famille, un supplément de 45 € par personne supplémentaire est demandé. Pour profiter d’un petit-déjeuner bio, rajoutez 30 € pour deux personnes.

Une barque sur le lac principal est à disposition des hôtes tandis que deux vélos électriques sont mis à la location (10 € par vélo) pour les clients souhaitant se balader dans la région.

Le domaine Archibald & Joséphine organise également des repas insolites. "On travaille avec Céline de la société Antoinette Design, un studio créatif spécialisé dans l’organisation de repas. Le but est de proposer des expériences toujours plus uniques à nos clients. Ils viennent s’évader le temps d’un dîner insolite dans notre serre, notre tipi ou sur notre barque."

Le plan d’eau près de la tiny house.

Le menu 4 services du Bistro Racine de Braine-le-Château est servi pour 75 € par personne, la formule raclette est à 50 € par personne. À cela s’ajoute 150 € pour la privatisation du lieu.

Les propriétaires ont aussi divers projets : "On a fait une demande pour intégrer un module de spa privatif. On aimerait que les murs soient en miroir pour fondre le lieu dans notre jardin et dénaturer le moins possible la nature."

www.archibald-josephine.com.