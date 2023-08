Collégiale de Nivelles: pas de retard à cause du pignon Saint-Pierre

Et si l’endroit doit être rénové comme l’ensemble des façades extérieures de la collégiale, il avait été décidé après cet examen de suspendre les travaux pour cette partie, le temps de décider comment faire au mieux. Lors du dernier conseil communal, Bernard De Ro (Les Engagés) a interrogé le collège sur la question, afin de connaître les décisions prises et leurs éventuelles conséquences sur les délais du chantier.

Dans sa réponse, l’échevin des Travaux, Pascal Rigot (Écolo), a précisé que le pignon Saint-Pierre n’avait plus fait l’objet d’une rénovation depuis la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, l’état des pierres est tel que si on les nettoie à haute pression, et sans doute même à basse pression, elles vont se désagréger.

Après des réunions sur le sujet, il a été convenu de faire appel à une société spécialisée pour la restauration de cette partie. C’est cette société qui décidera de la meilleure technique à mettre en œuvre, en coopération avec l’entrepreneur qui est chargé de la rénovation globale et avec les représentants de l’Agence wallonne du patrimoine (AWaP) qui ont proposé un plan d’intervention.

Un avenant au contrat initial sera rédigé dans ce sens et comme pour le reste du chantier, l’AWaP va intervenir financièrement, à hauteur de 60 ou 80% du montant supplémentaire que nécessiteront ces travaux spécialisés.

En ce qui concerne les délais, le collège souligne que pour l’instant, ils sont tenus par l’entrepreneur. Et le traitement spécifique d’une partie du pignon Saint-Pierre ne devrait donc pas entraîner de retard, en tout cas de retard important pour le chantier global. L’objectif est toujours de terminer l’entièreté de la rénovation de la collégiale pour 2024.