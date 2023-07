Nivelles : refus de permis confirmé pour une éolienne Luminus

Mais au mois de mars, le permis unique avait été refusé par les fonctionnaires technique et délégué. La société a décidé d’introduire un recours auprès du gouvernement wallon et le résultat de cette démarche vient d’être signifié: les ministres Céline Tellier pour l’environnement et Willy Borsus pour l’aménagement du territoire confirment le refus de permis.

La décision, motivée sur une quarantaine de pages, estime globalement que l’éolienne ne pose pas de problème sur le plan environnemental. Les objections liées à la proximité de sites patrimoniaux remarquables, à la faune ou encore au projet de nouvel hôpital à Nivelles Nord sont écartées.

Par contre, le gouvernement wallon considère qu’avec la hauteur annoncée de l’éolienne et le potentiel venteux du site, la génératrice pourrait produire 3,9 MW, voire 4,2 MW. Et que c’est pour ne pas devoir réaliser une demande de classe 1 et donc une étude d’incidences que l’exploitant a choisi de brider sa machine à 2,99 MW.

"Il est regrettable et probablement préjudiciable au développement éolien en Wallonie de voir un site ayant un bon potentiel venteux être sous-exploité en ne permettant pas à l’éolienne de produire à pleine puissance, indique le gouvernement wallon. Il est également inconcevable d’installer une machine bridée ou une machine de faible puissance et de grever la zone pour une seule éolienne qui ne pourra pas exploiter le potentiel maximal du site. Dans une optique de développement de l’éolien en Wallonie, il serait nécessaire d’installer des éoliennes de grande puissance et d’utiliser la bonne procédure afin d’éviter un bridage et ainsi produire à pleine capacité."

Le texte fustige explicitement les "tentatives d’éluder les procédures de demande de permis un peu plus longues", qui ne permettent pas de développer correctement le potentiel du projet à l’heure où la production d’énergie est un défi collectif. Pour le gouvernement wallon, cette pratique ne rencontre pas l’intérêt général.