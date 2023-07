Nivelles : une averse qui a fait craindre le pire

L’Institut royal météorologique avait lancé une alerte jaune pour la journée de lundi, en Brabant wallon et en Hainaut, en mettant en garde contre des averses qui pourraient être intenses, peut-être accompagnée d’un coup de tonnerre. Et du côté de la cité des Aclots, on a pu constater en fin de matinée ce que pouvait être une averse intense, voire très intense…