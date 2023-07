Nivelles: 7 équipes de filles emmenées par la P2

Le défi sera de taille. "L’objectif est de créer un nouveau groupe avec toutes celles qui sont parties et celles qui arrivent, et on espère que ça percutera au niveau des résultats. Le but est d’avoir une bonne ambiance aux entraînements, garder le sérieux pendant les matches et prouver ce qu’on vaut. Personnellement, j’espère continuer à évoluer tout en encadrant les jeunes avec les plus anciennes. Rudy nous apportera quelque chose au niveau du football, avec des entraînements poussés au niveau tactique et physique, et il sera là pour nous pousser."

Le club de Nivelles alignera 7 équipes féminines en 2023-2024 !

"Peu de clubs portent autant d’attention au foot féminin, apprécie l’ancienne joueuse de Genappe, arrivée il y a cinq ans. L’année passée, on avait déjà énormément de jeunes et on continue à les accueillir avec plaisir tout en précisant qu’il y a un lien de plus en plus fort entre toutes les équipes."