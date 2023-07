Bilan positif pour le troisième Niv’Estival à Nivelles

La programmation misait cette année sur un mix de talents locaux et de têtes d’affiche dont le groupe belge qui monte, Ikons. Et on peut écrire que les Liégeois ont rempli leur contrat, mettant une ambiance de feu devant la scène et jusqu’aux terrasses des établissements horeca. Jouant avec le public, les musiciens ont manifestement conquis Nivelles.

Plus tôt dans la journée, on avait entendu des groupes locaux tandis qu’en fin de soirée, un groupe de cover reprenant des tubes des années ‘80 a permis de garder un public bien dans le rythme.

"Tout était très chouette, avec de belles découvertes comme le groupe Moka, composé de deux Nivelloises, confirme l’échevin des Fêtes, Benoit Giroul. On avait prévu de terminer à 3 h du matin et à ma connaissance, il n’y a pas eu d’incident notable : l’ambiance était vraiment conviviale."

Un bon bilan pour cette édition 2023 que confirme le président de Nivelles en Fêtes, Michael Héris.

"C’est toujours difficile à estimer sur la Grand-Place mais on doit être aux environs de 7 000 personnes sur la journée de jeudi, expliquait-il à l’heure d’un premier bilan. J’en profite pour remercier la petite vingtaine de bénévoles qui étaient mobilisés pour que tout se passe au mieux, et évidemment le public. Le bilan pour nous est super positif et je pense qu’il y avait des groupes qui ont plu à toutes les générations."

Avec gobelets réutilisables

Cette soirée de concert constituait également l’occasion, pour Nivelles en Fêtes, de mettre en pratique un système de gobelets réutilisables, sachant que les règles européennes le rendront inévitable dans les années à venir dans toutes les organisations, carnaval compris. Un défi puisque cela implique de demander une caution aux utilisateurs, de gérer les retours, de nettoyer...

"On a pu voir comment mettre tout cela en place et cela a plutôt bien fonctionné, indique Michael Heris. On va faire le bilan par la suite mais je pense qu’on n’a pas eu de problème pour la récupération."

Le Niv’Estival s’est poursuivi vendredi dans le cloître, avec des repas "À la belge" proposés par l’ASBL Osez Nivelles.