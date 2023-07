Pas de zone bleue pour l’hyper-centre de Nivelles

Véronique Vandegoor (DéFI) a indiqué se réjouir qu’un montant de 5 000 € supplémentaire soit prévu pour une école de devoir. Mais elle s’est dit surprise que le collège ait prévu 175 000 € supplémentaires pour les horodateurs alors que dans le budget initial, une somme de 300 000 € était déjà consacrée à la rénovation de ces appareils.

"On voit par ailleurs que les recettes en matière de stationnement sont en baisse, a prolongé la conseillère communale amarante. On peut donc se demander si consentir un tel investissement est judicieux... Peut-être faudrait-il réfléchir à mettre l’ensemble de la ville en zone bleue, comme cela se pratique dans pas mal de communes voisines. Cela diminuerait aussi les coûts au niveau des contrôles..."

Du côté du collège communal, on confirme que le dossier pour la rénovation des horodateurs aclot est lancé. Initialement, a précisé le bourgmestre Pierre Huart, il s’agissait d’une "simple" mise à jour. Mais entre-temps, il est apparu que le protocole lié à l’utilisation des cartes bancaires devrait changer au environ du mois d’octobre. On s’oriente dès lors, même si la réflexion est toujours en cours, vers un "upgrade" plus complet des appareils qui régulent le stationnement dans l’hyper-centre.

Le service n’est pas en déficit

Précision : le service n’est pas en déficit aujourd’hui si on compare les coûts aux recettes. Et si ces dernières sont moindres ces derniers temps, c’est sans doute aussi lié au mauvais fonctionnement de certains de ces dispositifs. Il faut réagir avant qu’il y ait un impact financier trop négatif. D’autre part, même les zones bleues nécessitent des contrôles. Il n’y aurait donc guère d'économies à ce niveau...

"De toute façon, la zone bleue généralisée n’est pas adaptée à un centre-ville comme celui de Nivelles, a précisé le bourgmestre Pierre Huart. Les horodateurs permettent de créer une rotation importante. Si les places ne restent pas bloquées trop longtemps par les mêmes véhicules, c’est plus intéressant pour les commerces."