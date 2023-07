Tribunal de Nivelles: La banque s’était trompée de destinataires pour la carte

Les documents parvinrent à Grégoire (prénom d’emprunt), un Jodoignois de 43 ans, qui crut bon de les utiliser. Pour détourner les soupçons, il s’adressa à une de ses connaissances, Michel (emprunt), un Louviérois de 35 ans (absent à l’audience précitée), qui accepta de "prêter" son compte sur lequel arrivèrent 23 000 €.

Même stratagème pour Catherine (emprunt), une Villersoise de 55 ans, qui avait sous sa coupe le Nivellois Auguste (emprunt), 66 ans, qui virent leur compte alimenté d’environ 14 000 € alors que Grégoire se contentait, si l’on ose dire, de se verser une vingtaine de milliers d’euros.

Faites le compte. On tourne autour des 70 000 € qui furent subtilisés aux ex-époux qui constatèrent avec un certain retard avoir été victimes de la négligence de la banque, laquelle dut les indemniser, ce qui l’amena à se constituer partie civile au procès et à réclamer son dû.

La bande des quatre se retrouva sur le banc des accusés avec sur les cornes une fraude informatique ayant permis l’utilisation d’une carte bancaire pour des virements litigieux, des retraits en cash et des achats par Bancontact entre le 7 avril et le 31 mai 2020, blanchiment durant la même période et, pour Grégoire et Catherine, un faux en écriture commis à Nivelles en avril 2020.

Ils établirent une fausse reconnaissance de dette datée du 11 juin 2016 et une fausse facture datée du 3 avril 2019 au nom d’une société établie à Alicante !

Le jugement suivant est tombé: des peines de travail pour Grégoire (200 heures), Auguste (150) et Catherine (160), mais quinze mois de prison ferme pour Michel qui paie au prix fort son absence à l’audience.