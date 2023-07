En janvier dernier, alors que le promoteur Lixon avait enfin déposé à la Ville de Nivelles une demande de permis d’urbanisme pour transformer l’ancien couvent, le dossier examiné par les services communaux avait été déclaré incomplet. L’enquête publique n’a donc pas eu lieu, puisqu’elle ne pouvait pas être lancée sur base d’un dossier où il manquait des pièces.

Le promoteur, qui a racheté les Récollets à la Ville il y a quelques années maintenant, avait été invité à envoyer des documents complémentaires pour faire démarrer la procédure, tandis que les riverains attendaient de pied ferme...

Ce qui a finalement été fait au mois de juin mais une nouvelle fois, l’administration communale a constaté qu’il manquait certaines pièces essentielles. Ainsi, alors que le propriétaire doit motiver sa décision de s’écarter du règlement d’urbanisme et du PCA (qui ne prévoit pas de logement à cet endroit), le dossier ne contient pas de motivation sur la question. Et un souci avait également été relevé en matière d’accès aux compteurs d’eau pour les personnes à mobilité réduite.

Faute d’avoir été complété selon la demande des services, le dossier vient d’être déclaré irrecevable. Il ne peut donc toujours pas être soumis à enquête publique, et n’a pas non plus été examiné par le collège.

30 logements dans l’immeuble existant mais...

La demande concernait en réalité une première phase de travaux, prévoyant l’aménagement de trente logements dans l’immeuble existant. Mais le rapport d’incidences global, lui, évoque une deuxième phase au cours de laquelle les platanes du parc seraient abattus pour construire un immeuble, avec la disparition de l’esplanade du Souvenir.

C’est cette perspective qui a poussé Écolo, un des partenaires de la majorité aclote, à sortir du bois pour dire ce qu’il pense des plans actuels du promoteur.

"Le collège n’a pas été saisi puisque le dossier a été déclaré irrecevable au niveau de l’administration. Mais je l’ai examiné attentivement et du côté d’Écolo, nous l’aurions de toute façon refusé, explique le premier échevin Pascal Rigot. L’abattage des arbres, ce n’est pas possible. Nous sommes ouverts au dialogue, tout n’est pas mauvais dans le projet. Mais pour nous, il est clair également que le promoteur, pour revoir sa copie, doit se mettre à présent autour d’une table avec les riverains et surtout avec l’Agence wallonne du patrimoine (AWaP)."