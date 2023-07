Deux Pingouins dans l’équipe nationale U 16 qui rate de peu le podium au tournoi internationale de Grenade

Arthur Dierck et Ludovic Bouchat se sont rencontrés à l’Argayon, raquette en mains. Ils l’ont délaissée au profit du stick et ils ne doivent pas trop le regretter puisqu’ils ont forcé les portes de l’équipe nationale où ils jouent respectivement comme gardien de but et arrière central.

La Belgique a été invitée à ce tournoi qui a réuni le gratin européen, Allemagne, Pays-Bas, Angleterre, Écosse, Irlande et Espagne 1 et 2. Les équipes étaient réparties en deux poules. L’Allemagne et la Belgique ont eu raison de l’Espagne 2 et de l’Irlande. Elles se sont donc qualifiées pour les demi-finales qui ont eu lieu mardi.

Alors que l’Allemagne allait battre les Pays-Bas à partir de 20 h, nos jeunes pousses n’étaient pas spécialement avantagées de devoir jouer à 18h par une température à laquelle les joueurs de l’équipe d’Espagne 1, vainqueurs de l’autre poule, sont plus habitués.

Les Belges ratent le podium

Ils ont fait contre mauvaise fortune bon cœur et ils se sont battus avec conviction, forçant le nul 2-2 après avoir été menés deux fois au score. La séance de shoot out leur fut fatale.

Rebelote mercredi en début d’après-midi pour la petite finale décisive pour l’attribution des médailles de bronze. Nouveau match nul (3-3) contre les Pays-Bas et nouvel échec aux shoot out. La victoire finale est allée à l’Allemagne, victorieuse de l’Espagne 2 sur le score de 5-3.

Il n’empêche. Composé du coach principal Maxime Bertrand, son assistant, un physiothérapeute, un kiné et un analyste vidéo, le staff pouvait être fier de ses dix-huit joueurs U 16 installés, comme les joueurs de toutes les équipes, dans un merveilleux hôtel où ils ont vécu une expérience enrichissante et une semaine quasi idyllique.

Ludovic et Arthur ne sont pas que de belles promesses sportives, ils sont aussi des étudiants modèles qui entreront dans quelques mois en rhétorique à Nivelles, l’Enfant-Jésus pour le premier, le collège Sainte-Gertrude pour le second.

Ils participeront, fin août, à un stage fédéral à Wilrijk, au centre d’entraînement principal de la Fédération de hockey où s’entraînent les Red Lions. À l’issue de ce stage, plusieurs d’entre eux seront invités à intégrer sans tarder les U 18. Une promotion à laquelle aspirent secrètement nos petits Pingouins…