Pédopornographe à 67 ans

L'homme fut jugé par défaut, c'est-à-dire en son absence, alors qu'il se trouvait dans ce même prétoire le 9 mai 2022 lorsque fut ouvert son dossier. Il en obtint le report à l'audience du 12 septembre suivant, un délai qui devait lui permettre de faire choix d'un avocat.

Ce jour-là, le tribunal ne put que constater son absence et la sentence tomba le 24 octobre. En réalité, le 9 mai, il aborda Me Dierick dans la salle des pas perdus du tribunal, lui exposa son cas et promit de venir s'expliquer. Il fut cependant victime d'un accident de circulation fin août et il perdit de vue son rendez-vous avec la justice.

Celle-ci n'apprécie pas les absences et le système est tel que la peine est systématiquement alourdie en pareil cas, notamment lorsqu'il s'agit de faits de mœurs.

En l'occurrence, le parquet reprochait au précité trois préventions connexes commises à Wavre et de connexité à Deinze, avoir incité un(e) mineur(e) à la débauche entre le 1er et le 8 août 2018, avoir diffusé des photos et des vidéos pédopornographiques entre le 26 juin 2018 et le 31 juillet 2019, avoir détenu du matériel pédopornographique au cours de cette même période.

De manière pour le moins étonnante, ni le parquet ni l'avocate ne sont à même d'identifier le/la destinataire, mineur(e) ou majeur(e) de la photo de son sexe. Il fut même question de la fille d'un prince âgée de 23 ans. Voilà pourquoi l'acquittement fut plaidé (avec succès) pour cette première prévention, les deux autres n'étant pas contestées.

"Je suis désolé, je me suis senti seul à la mort de ma compagne. Je ne suis pas spécialement attiré par des enfants mineurs. Aujourd'hui, j'ai retrouvé une compagne et tout se passe très bien". Voilà ce qu'exprima l'homme qui comparaissait comme détenu. L'expert judiciaire qui l'a examiné a conclu à un risque très limité de récidive. Le parquet marqua son accord pour une réduction sensible de la peine. Le tribunal y a fait droit: quinze mois avec sursis probatoire, entreprendre un suivi médicopsychologique.