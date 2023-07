Nivelles : un soutien des consœurs et… d’Indiana Jones

Ainsi, la Consœurie organisé, le mercredi 28 juin dernier, une séance de cinéma "surprise" au Ciné 4. Maintenant le secret sur le titre du film programmé, elle avait juste précisé qu’il s’agissait d’une avant-première…

De quoi intriguer et visiblement attirer, puisque les consœurs ont fait salle comble. Ce n’est qu’une fois installés dans les sièges, devant le grand écran, que les spectateurs ont découvert qu’ils auraient droit aux nouvelles aventures d’ Indiana Jones. Et après la projection, tout le monde s’est retrouvé pour partager un verre au Waux-Hall.

La soirée était organisée au profit de la Goélette. Il s’agit d’un "département" de l’association Le Goéland, bien connue des Aclots puisqu’elle est active depuis plus de 45 ans à Nivelles. Le Goéland, c’est notamment le magasin d’économie sociale Le Bouton d’Or et son atelier couture. Mais il y a aussi les maisons d’accueil pour adultes en difficulté, dont la Goélette.

"Vous ne la connaissez sans doute pas, même si vous passez devant en marchant dans Nivelles, a expliqué Julie Gillet, au nom de l’ASBL, au public venu au Ciné 4. C’est voulu, il y a une volonté de discrétion. Chaque année, nous accueillons environ 50 personnes, des femmes seules ou des femmes avec enfants. Mais nous devons refuser plus de 300 demandes par an. Cette année, nous sommes déjà à 200 refus…"

À la Goélette, les femmes en difficulté peuvent être accueillies durant neuf mois. Elles sont non seulement hébergées, mais bénéficient également d’un accompagnement pour affronter les problématiques qu’elles rencontrent, et pour chercher un logement plus pérenne. Actuellement, la maison d’accueil a une capacité de 23 lits mais une maison supplémentaire vient d’être acquise, ce qui permettra d’ajouter 5 lits supplémentaires. Ce qui, on l’aura compris, est encore bien loin de répondre à la demande.

L’argent recueilli à l’occasion de la soirée cinéma des Consœurs servira à meubler les nouvelles chambres, en particulier celles des enfants.