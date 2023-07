La rue des Canonniers bientôt libérée à Nivelles

Le promoteur a demandé à plusieurs reprises à la Ville d’obtenir une prolongation pour l’occupation de la chaussée, ce qui a suscité l’impatience de certains riverains.

La Ville, face à ce blocage complet de la rue, était d’ailleurs en train de réfléchir à une mise en demeure pour obliger le responsable du chantier à trouver une solution.

C’est qu’en plus de rendre impossible le passage des véhicules dans la rue depuis le boulevard, le chantier rend aussi inaccessible le parking public de 34 places aménagés à l’arrière de l’ancien commissariat de police transformé en immeuble à appartements.

"Finalement, nous avons appris que la grue va enfin être démontée avant les congés du secteur du bâtiment, précise le bourgmestre Pierre Huart. C’est prévu le 7 juillet. La rue était fermée depuis le 21 mars 2022, soit plus de quinze mois. Cela avait suscité l’énervement de quelques citoyens mais en même temps, on peut comprendre. C’est une rue où il n’y a pas de recul, pas vraiment de places sur le côté pour installer un engin comme celui-là. Ce n’est pas un chantier facile, il fallait aussi pouvoir acheminer les matériaux à l’arrière…"

Quoi qu’il en soit, il ne faudra plus patienter que quelques jours avant que la rue soit rouverte. Le maïeur aclot veut retenir le côté positif: depuis le départ de l’ULB, certains bâtiments étaient à l’abandon et ce nouvel immeuble va redynamiser le quartier, après la reconversion de l’ancien commissariat.

La Ville compte aussi faire passer ses inspecteurs, une fois la grue enlevée, pour procéder à un état des lieux puisque la voirie avait été refaite assez récemment.

"On sera attentif à cela, confirme Pierre Huart. I l faut savoir aussi que l’occupation de voirie est payante et si le chantier a duré longtemps, le promoteur devra débourser une somme non négligeable dans ce cadre-là. On a reçu par ailleurs une demande de Proximus pour un chantier sur le boulevard des Archers, dans le cadre de la pose de la fibre. On va voir si on peut minimiser les soucis de mobilité pour que le quartier ne soit pas trop impacté."