Perche en ville: un concours de saut à la perche spectaculaire sur la Grand-Place de Nivelles

L’Adeps, la ville de Nivelles et le RCABW ont collaboré pour accueillir l’événement "Perche en ville", comprenant des ateliers grand public en rapport avec différentes disciplines athlétiques, mais aussi un concours de saut à la perche.

"C’est une compétition officielle, précisait sur place le président du RCABW, Bernard de Longueville. Nous avons installé un plateau pour la course d’élan, un bac pour planter la perche, et le tout a été mesuré au laser par un géomètre. Les performances réalisées par les athlètes pourront donc être homologuées. Il y a en réalité deux concours ce mercredi, avec un niveau plus relevé pour le deuxième. Nous accueillons des perchistes du top 20, voire du top 10 belge."

Une idée née au retour des Jeux olympiques de Tokyo

L’idée d’organiser une compétition de saut à la perche sur la Grand-Place de Nivelles a en réalité germé il y a deux ans, lorsque les athlètes du RCABW qui avaient participé aux JO de Tokyo avaient été reçus par le collège à l’hôtel de ville. La réception dans le cloître avait donné quelques envies d’y installer un sautoir. Mais des travaux étaient annoncés à la collégiale, il fallait pouvoir faire entrer du public, la distance pour prendre de l’élan semblait un peu courte…

"Mais l’idée est restée et nous voilà aujourd’hui, à faire découvrir l’athlétisme via la discipline qui est sans doute la plus spectaculaire, poursuit Bernard de Longueville. Pour le public qui voit peut-être le saut à la perche de temps en temps à la télévision, c’est intéressant d’être aussi près, de ressentir les sensations, d’entendre les bruits… On mesure vraiment la performance sportive."

Des conditions stimulantes pour les athlètes

Et du côté des athlètes, en plus de conditions météos parfaites – pas le moindre vent, une température agréable et pas trop chaude mercredi -, cette proximité avec un public découvrant le saut à la perche mais aussi avec des supporters était stimulante. "C’est juste génial !", résumait une des concurrentes.

Autour de la piste d’élan et du sautoir, beaucoup de spectateurs applaudissaient les sauts mais marquaient aussi la cadence pour encourager les athlètes fonçant à toute vitesse, perche en l’air, avant le choc et le décollage. Alors que la barre était à 4,32 cm, il restait encore 6 athlètes en compétition.

Finalement, le vainqueur s’envolera à plus de cinq mètres. Lukas Urbanczyk (Moha) a, en effet, remporter le concours Perche en ville de Nivelles grâce à un saut à 5m01. Maxime Nolf (RiWa, 4m62) finit deuxième. Mathias Urbanczyk (Moha) et Loïc Joannes (CS Dyle) sont troisièmes (4m52)..

Le premier concours a été remporté par Guillaume Nihoul (CS Dyle) avec un saut à 3m72.