Brabant wallon : 4 ans avec sursis pour le professeur de danse

Une élève, qui suivait son cours alors qu’elle avait 14 ans et se trouvait alors en manque de repères, avait été fascinée par ce prof, qui lui avait dit qu’il était amoureux d’elle. Avec une dizaine d’années de recul, elle estime aujourd’hui avoir été manipulée par cet homme bien plus âgé qu’elle, qui avait profité de sa fragilité pour en faire son objet sexuel.

Après en avoir parlé à son copain, elle a déposé plainte en 2019 et précisé n’être pas la seule élève concernée.

De fait, devant le tribunal, d’autres parties civiles ont raconté à peu près la même chose, les faits reprochés s’étalant de 2001 à 2016. Aucune n’indiquait avoir été forcée physiquement à accepter les pratiques sexuelles de l’enseignant, mais toutes parlaient de pressions, de rivalités entre les danseuses entretenues par le prof pour parvenir à ses fins…

Le sexagénaire, lui, se disait "dégoûté" après avoir lu dans le dossier qu’il cherchait des relations sexuelles avec ses élèves. Oui, il a eu des rapports avec les parties civiles, et avec d’autres de ses danseuses. Mais il parlait d’affinités mutuelles, de sentiments sincères… "J’étais très amoureux", s’est-il défendu.

Le jugement rendu ce jeudi ne suit pas cette thèse. Le prévenu y est qualifié de charmeur et manipulateur, profitant de son ascendant sur les victimes, de la différence d’âge et de la situation de détresse des élèves. Pour les quatre parties civiles, le tribunal estime qu’elles ont été moralement contraintes à des relations sexuelles, et qu’il n’y avait dès lors pas de consentement. Le jugement relève aussi l’absence quasi totale de remise en question dans le chef du prévenu.

Toutes les préventions étant établies, le professeur écope de 4 ans de prison, assortis d’un sursis probatoire de 5 ans. Il devra notamment se prêter à un suivi psychologique régulier et suivre un programme pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel.