Nivelles : un salon "After School" de la CSC pour mieux informer les jeunes

En plus des stands du syndicat – le salon était organisé dans les locaux de la CSC -, les ASBL Réso et Déco étaient également présentes, tout comme Infor Jeunes Brabant wallon. Des ateliers étaient proposés durant toute la journée et pour rendre cela un peu fun, un escape game avait aussi été imaginé autour du parcours des jeunes qui s’apprêtent à s’insérer dans la vie professionnelle.

"Quand et comment contacter le Forem, comment fonctionne le stage d’insertion, quelles conditions pour le droit à des “vacances jeunes” – une possibilité très méconnue ! -, à quoi faut-il être attentif pour trouver un premier job ? L’idée de ce tout premier salon est de donner un maximum d’informations aux jeunes qui terminent leur cursus scolaire, confirmait sur place le permanent Jeunes CSC, Olivier Beeckman. Parce qu’on remarque que le plus souvent, ces informations ne sont pas données et les jeunes se retrouvent livrés à eux-mêmes à la sortie des études. En majorité, ils arrivent en septembre ou en octobre pour nous demander ce qu’ils doivent faire. Et ils ont déjà loupé deux mois de stage d’insertion… !"

La CSC essaie parfois de se rendre dans les écoles pour faire passer quelques messages essentiels, mais certaines directions se montrent réticentes, sans doute à cause de l’étiquette "syndicat". D’où l’envie de créer ce salon, dans un tout autre contexte. Pour cette première, le résultat en termes d’affluence était il est vrai plutôt mitigé. Mais Olivier Beeckman promet une communication plus intense pour la prochaine édition.

Sur place, les Jeunes CSC en profitaient également pour relancer leur campagne "Stop à la galère en début de carrière". Il s’agit notamment, à l’aube d’une année électorale, de demander l’accès aux allocations d’insertion jusqu’à 30 ans, de ne pas limiter ces droits dans le temps, et de réduire la durée du stage d’attente à 75 jours avant d’obtenir l’allocation.