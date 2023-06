Nivelles : du saut à la perche… sur la Grand-Place, ce mercredi

De 14h à 16 h 30, des ateliers seront organisés pour le grand public et de jeunes athlètes feront découvrir leur sport. Puis à partir de 17 h, c’est un concours de saut à la perche qui sera organisé à quelques dizaines de mètres des food trucks et des animations de Nivelles Village.

"À la différence de ce qui se passe dans un stade, le public sera très proche des sportifs et certains de ceux-ci réalisent des sauts à plus de 4 mètres, plus que la hauteur d’un étage de maison, indiquent les organisateurs. Les spectateurs présents pour l’occasion seront sans doute conquis !"

Les perchistes s’affronteront de 17h à 19h sur la Grand-Place, et une deuxième manche est prévue de 19h à 21 h. L’animation "Perche en ville" est organisée en partenariat avec la Ville de Nivelles, le Royal Cercle d’athlétisme du Brabant wallon (RCABW), la Régie communale des sports de Nivelles, et l’Adeps.

Dans le passé, de tels concours de saut à la perche en pleine ville ont déjà été organisés en Brabant wallon, notamment à l’occasion de la braderie de Braine-l’Alleud, où l’animation avait fait le plein de spectateurs, vu le caractère spectaculaire de la discipline. L’idée de "Perche en ville" est aussi de faire la promotion de ce sport trop peu médiatisé, à la veille d’une année olympique.