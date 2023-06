Le gouverneur veut impliquer les citoyens pour mieux faire face aux situations de crises

Jeudi soir, Gilles Mahieu et son équipe étaient à l’hôtel de ville de Nivelles pour détailler ses objectifs aux Aclots. En préambule, le bourgmestre Pierre Huart a évoqué quelques situations de crise récentes, dont celle du Covid. Où les autorités se sont rendu compte de la nécessité de sensibiliser les habitants et de les considérer comme des acteurs de leur sécurité.

Évidemment, la Ville et la Province, notamment, élaborent des plans d’urgence, les testent lors d’exercices réguliers, et travaillent au quotidien avec les services de secours. Pour tenter de se préparer au mieux à l’imprévisible, la population peut compter sur les pompiers, les secouristes, la police, les urgentistes, le commandement militaire, les cellules de crise à divers niveaux…

"Nous avons des services compétents mais à un certain moment, on se retrouve confrontés à certaines limites, a expliqué le gouverneur aux Aclots. Quand il faut accueillir des centaines de personnes en même temps, quand les professionnels sont tous occupés, on constate un manque de moyens et d’encadrement."

Le plan BW Response est une des réponses à ces situations extrêmes. Il comprend plusieurs actions dont certaines visent à mieux faire comprendre les principes de la gestion de crise aux citoyens, et même à impliquer ceux qui le souhaitent pour venir plus efficacement en aide aux autres.

Ainsi, en s’inspirant de l’expérience française, il est envisagé en Brabant wallon de constituer un réseau d’observateurs citoyens, formés pour faire remonter des informations utiles aux autorités. En cas de feu de forêt – depuis quelques années, c’est devenu une réalité dans notre province ! – ou d’inondation, par exemple, communiquer des relevés, des photos ou certaines observations judicieuses aux bons interlocuteurs peut aider les secours à mieux réagir.

Une réserve provinciale de sécurité civile

Gilles Mahieu envisage aussi de créer une "Réserve provinciale de sécurité civile" où des volontaires pourraient, en cas de crise, assurer certaines tâches non dangereuses et ainsi soulager les services spécialisés.

"Par exemple quand il faut transformer un centre sportif en dortoir, écouter des personnes choquées, mettre des pompes en action pour vider des caves inondées, ou encore remplir des sacs de sable, a détaillé le Gouverneur. Ces volontaires pourraient suivre de petites formations, peut-être participer à certains exercices."

Des réunions pour les personnes intéressées pourraient déjà être organisées à la rentrée. Un formulaire à remplir est disponible sur le site internet www.BWresponse.be.