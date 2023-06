L’Académie de Nivelles célèbre 15 ans d’Arts Plastiques avec une expo au Waux-Hall

En 15 ans, celle-ci a donné cours à plus d’un millier d’élèves et a été rejointe par deux autres professeurs tout aussi passionnés, Elisa Limpach et Olivier Paul. C’est que si le succès de ces cours a été immédiat avec environ 90 élèves dès la première année, on est passé cette année à plus de 300 élèves, qui assistent aux cours dans les locaux de l’académie mais aussi dans les écoles communales (93) ainsi qu’à Braine-le-Château (37). Une section "adultes" compte également 38 élèves.

Pour mettre en valeur le travail réalisé depuis la rentrée, une exposition est proposée actuellement au Waux-Hall. On y évoque l’anniversaire des 15 ans de la section, notamment au travers de la création d’étiquettes de bouteille.

Mais d’autres thèmes sont abordés: le jeu entre la lumière et l’ombre, l’art du drapé, un travail sur les alvéoles des abeilles, et même des représentations… d’aliens dans des cadres baroques.

C’est que ces cours permettent aux élèves de découvrir diverses techniques, de faire des expériences et de cultiver leur créativité. Cette année, une place a été réservée à "l’instinct dans le travail", privilégiant le chemin au résultat.

Un résultat bluffant tout de même, quelle que soit la catégorie d’âge de ceux qui ont laissé s’exprimer leur âme d’artiste. Lors du vernissage, la directrice de l’académie a d’ailleurs précisé que la section a aussi contribué à des créations dont se souviennent sans doute les Nivellois.

"Au cours des 15 années, la section n’a pas cessé de s’étoffer tant par l’équipe que par les techniques abordées et les projets – parfois inattendus – auxquels elle a participé, a précisé Patricia Dacosse. Je pense à l’illustration d’une brochure sur le règlement général de police, à des animations lors d’un village Kids RTL, à plusieurs affiches du carnaval, à l’inauguration de la rénovation de la Grand-Place, au parcours d’artistes, à l’embellissement de nos locaux…"