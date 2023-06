Brabant wallon : 5 ans avec sursis requis contre un professeur de danse pour des viols

Une enquête a été menée et ce jeudi 15 juin 2023, l’homme s’est retrouvé sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel, pour s’expliquer notamment sur des faits de viol commis à l’égard de quatre de ses élèves, sur une période de quinze ans. Des préventions d’atteinte à l’intégrité sexuelle de mineures, de viol d’une majeure et d’incitation d’une mineure à la débauche étaient également retenues contre lui.

Les quatre victimes ont décrit à peu près le même scénario. Un prof qui les encourage à se dépasser dans leur art et les met en valeur, se rapproche d’elles, leur envoie des messages enflammés et parvient à obtenir des relations sexuelles, parfois durant plusieurs années, à force de manipulation.

"Ce qui se trouve dans le dossier ne me ressemble pas du tout"

L’intéressé, devant le tribunal, n’a pas nié avoir eu des relations sexuelles avec ces quatre élèves, et même avec quelques autres. Mais en précisant qu’elles avaient toutes au moins 16 ans lorsque cela s’est passé et que pour lui, il ne s’agissait pas de sexe sans amour. Ce qu’il trouve d’ailleurs "dégueulasse".

"Ce qui se trouve dans le dossier ne me ressemble pas du tout, a-t-il affirmé. Je n’arrive même pas à lire tout cela. Je l’ai dit à mon avocate: cette personne dont on parle, ce n’est pas moi. J’ai un sentiment de dégoût complet. Vous parlez de relations sexuelles mais pour moi, il s’agissait de relations sentimentales. J’étais très amoureux, j’exprimais cet amour, toute mon affection…"

Fellations imposées, rapports anaux, proposition de plan à trois à laquelle l’une d’elles a fini par céder, la description par les victimes des actes commis par le prévenu alors qu’elles étaient mineures d’âge ressemblent pourtant davantage à des scènes de films pornos qu’à des extraits de romans pour adolescentes un peu fleurs bleues…

Le prévenu, lui, martèle qu’il respecte les femmes, qu’il n’a jamais forcé personne à quoi que ce soit, et qu’il n’a jamais voulu causer du tort, surtout pas à ses élèves dont il est tombé sincèrement amoureux…

"Il s’agit de manipulation pour assouvir une déviance sexuelle !"

"Moi, je peux entendre qu’un homme de 48 ans tombe amoureux d’une fille de 16 ans. Vraiment ! a assuré une des avocates des parties civiles. Mais quand ça se répète pendant des années, avec une série de jeunes filles et en suivant le même scénario, on n’est plus du tout là-dedans: il s’agit de manipulation pour assouvir une déviance sexuelle !"

Une analyse que partage le ministère public. Qui souligne aussi l’analyse du psy chargé d’examiner le prévenu: celui-ci a une haute estime de lui-même, une empathie limitée, et il peut utiliser les autres pour parvenir à ses objectifs. Une peine de 5 ans d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire a été requise. Tout comme une interdiction pour 10 ans d’exercer une fonction d’enseignement qui le mettrait en présence de mineurs. La défense, elle, a plaidé l’acquittement à titre principal, invoquant la sincérité des sentiments de son client. Jugement le 29 juin.