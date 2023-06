Une année bien remplie pour la Conserverie à Nivelles

Le Centre disposait déjà d’une cuisine répondant aux normes pour fabriquer des produits à destination du grand public, et les participants aux ateliers confectionnaient notamment de la tarte al djote. C’est toujours le cas mais la conserverie, avec l’ajout d’un déshydratateur, d’un pasteurisateur et d’une chambre froide a permis de diversifier la production. En une année d’activités, une soixantaine de produits ont été testés, approuvés et produits : des sirops de fruits, des confitures, des bonbons à partir de compotes déshydratées, des condiments (tabasco, pickles), des fruits séchés, des bouillons de légumes qui sont devenus les produits phares de la production.

"Les bouillons de légumes sont très appréciés des clients"

"Les légumes réduits en poudre donnent un bouillon qui n’est pas salé et est beaucoup moins gras que ce qu’on trouve dans le commerce. Ils sont très appréciés des clients", confirme Céline Henriet, qui coordonne le projet.

Une des forces de la conserverie, c’est son réseau, et pour marquer sa première année d’existence, elle a invité, vendredi, ses partenaires.

Dès le départ, l’idée était de récupérer, pour les valoriser, des invendus de fruits et légumes de saison chez des producteurs locaux et deux d’entre eux ont répondu présents : les Paniers verts à Bornival, et les Jardins des saules, à Ittre. Le maraîcher "À l’Orée du bois" a aussi rejoint le projet en autorisant chez lui certaines récoltes sur le champ.

Pour mettre sur pied la conserverie, l’Émeraude s’est appuyée sur le savoir-faire de l’ASBL Les Bocaux du Warichet. Quant à la distribution, la vente est organisée au siège de l’Émeraude, à l’avenue de la Gare à Baulers mais aussi chez des partenaires revendeurs : les boucheries Léon à Nivelles et Dimi & Yas à Baulers, la fromagerie Le Petit Chalet dans le centre de Nivelles et une autre à Buzet, chez les maraîchers participants ainsi que chez Mie.nimaliste, une boulangerie bio de Nivelles.

Au sein de l’Émeraude, la conserverie met à contribution les bénéficiaires de l’atelier cuisine mais aussi ceux qui cultivent les jardins - des particuliers ont généreusement mis un grand terrain à leur disposition - ainsi que les artistes créatifs qui planchent sur les packagings.

Bientôt de la gelée de sureau ou de rose ?

"On est ravi du développement en un an, confirme Céline Henriet. Dès cette première année, nous avons produit plusieurs milliers de bocaux, les bénéficiaires apprécient le projet et les retours des clients sont positifs. Nous n’avons aucun problème d’écoulement : nos produits se vendent. Le sirop de sureau de cette année est très attendu, et on sait qu’on a une grosse demande aussi pour notre pickles de courgette, très apprécié."

Mais la conserverie reste un projet d’économie sociale et si atteindre le seuil de rentabilité est un objectif pour pérenniser le projet, cela passera sans doute par des financements extérieurs. Des pistes de subsidiation sont explorées. Ce qui n’empêche pas les responsables de voir plus loin en testant encore de nouveaux produits : les tests sont en cours pour la gelée de sureau, la gamme de crumbles va s’étendre, et une gelée de rose pourrait bien faire son apparition prochainement.