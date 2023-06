Nivelles: la police fédérale testait ses bodyguards, ce lundi au centre-ville et au Shopping

Et les Aclots qui seraient allés manger un bout au Shopping Center un peu plus tard ont retrouvé les mêmes personnes, dans des conditions différentes, au milieu des clients de la galerie commerciale.

Il s’agissait en réalité d’un exercice mené à Nivelles durant une bonne partie de la journée par la Direction de la protection (DAP) de la police fédérale. Un commissaire de police jouait le rôle d’un VIP passionné d’architecture, ayant décidé de visiter la cité des Aclots et d’ensuite faire quelques achats sur place.

Sept (vrais) policiers étaient chargés d’assurer sa protection, l’exercice servant de test après que ceux-ci aient suivi une formation de dix semaines pour devenir bodyguards au sein d’une unité spécialisée de la police fédérale (lire ci-dessous). Des superviseurs étaient donc présents aussi, afin de les évaluer.

"On vérifie les acquis"

Nivelles n’était lundi qu’une étape de ces tests exigeants qui se poursuivront ailleurs en Belgique cette semaine. Deux policiers en fin de formation avaient été désignés comme chauffeurs avec pour missions d’établir les itinéraires adéquats et de définir certains lieux sécurisés en cas de problème, deux autres avaient été chargés des reconnaissances sur le parcours et des prises de contact pour organiser la visite, et trois policiers assuraient la protection rapprochée du VIP, avec chacun un rôle bien défini.

"Nous avons déjà fait des exercices la semaine dernière, mais qui étaient plutôt du coaching: on faisait des remarques, on donnait certains conseils… Cette semaine, c’est la fin de la formation, on vérifie les acquis, glisse le formateur du DAP, originaire de Nivelles. Ils ont reçu la mission ce matin, lors de la prise en charge du VIP à Jumet, puis ils ont dû s’adapter en dernière minute. Nivelles, avec ses sens uniques, ses parties piétonnes, nécessite une bonne coordination avec les chauffeurs, par exemple…"

L’équipe étant bilingue, les néerlandophones ont dû aussi composer avec le travail dans une autre langue, comme les francophones le feront les prochains jours en Flandre. Et qui dit exercice dit aussi un scénario prévoyant quelques complications, et un faux VIP qui pourrait ne pas faciliter la mission des futurs bodyguards…

"C’est la première fois que je travaille avec eux: moi, je viens d’une unité qui sécurise surtout les lieux, pas les personnes, confie le commissaire Laurent Schinckus, qui jouait les VIP ce lundi. J’ai trouvé le dispositif assez discret, pas oppressant. C’est intéressant de voir comment fonctionne une unité sœur, qui est à l’œuvre 24 heures sur 24."