Nivelles : deux journées pour l’Accueil Temps libre, ce vendredi et ce samedi

L’accueil extrascolaire constitue une partie importante de politique de la jeunesse dans les communes et aux côtés des acteurs publics, on trouve aussi une série d’opérateurs privés, d’ASBL et d’organismes de jeunesse qui proposent une palette d’activités tout au long de l’année, que ce soit le soir en période scolaire, le week-end ou durant les vacances. À Nivelles, le plan stratégique transversal adopté par la majorité prévoyait l’organisation d’une journée spécifique pour mettre ce secteur de l’Accueil Temps libre (ATL) en valeur. Et finalement, ce sont deux jours consécutifs qui sont proposés cette année.