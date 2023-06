Nivelles: une énième prolongation retarde encore le rachat du Waux-Hall

"Nous espérions tous voir ce dossier conclu lors de la réunion prévue le 30 mai dernier, assure la ministre de la Culture de la FWB, Bénédicte Linard (Écolo). À mon grand regret, cette réunion a été reportée, de commun accord entre les parties, au 26 juin prochain, et ce, de façon à compléter les analyses juridiques. Le dossier n’est donc pas retardé politiquement, mais les administrations des deux parties essaient de construire ensemble le meilleur dossier possible. J’espère que cette future réunion fera aboutir cette affaire."

Le bâtiment, qui abrite une salle de spectacle, le centre culturel nivellois, la bibliothèque communale et la Bibliothèque centrale du Brabant wallon, est une copropriété: la Ville de Nivelles en possède 70% et la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) les 30% restants.

Le bâtiment nécessite des rénovations. Ces travaux seraient plus faciles à mettre en œuvre par un unique propriétaire.

Le député André Antoine (LE) ne partage pas l’optimisme de la ministre qui espère une conclusion avant la fin du mois: "Au contraire, chacun campe sur ses positions et étudie juridiquement les moyens nécessaires pour faire valoir son point de vue. La Ville de Nivelles a pointé une disposition de l’acte d’acquisition du bâtiment datant de 1978 qui pourrait avoir une influence sur l’estimation de la valeur des parts de la FWB. "

"Il n’est plus temps de palabrer, mais de faire une offre en adéquation avec le montant estimé par la Ville de Nivelles, de façon à sortir de cette ornière", ajoute le député Dimitri Legasse (PS), qui lui aussi interrogeait la ministre Linard sur le sujet, ce mardi 6 juin 2023, au parlement de la FWB.

Son optimisme s’étant étiolé, André Antoine anticipe une éventuelle impasse au niveau des négociations: "Ne pourrions-nous pas, plus sagement, revenir à une proposition qu’avait formulée l’ancienne échevine de la Culture, Évelyne Vanpee ? Elle avait suggéré que la Ville de Nivelles et la Fédération Wallonie-Bruxelles s’entendent sur les travaux à réaliser et que chaque partie finance les travaux selon les parts qu’elle détient".

"Il serait temps de sortir de cet imbroglio, renchérit Dimitri Legasse. Des pouvoirs publics sont copropriétaires d’un bâtiment qui n’est plus en règle du point de vue de la sécurité incendie et n’est, me semble-t-il, plus totalement salubre."