Nivelles Nord Green Business Park: coup d’envoi officiel des travaux

Le projet lancé ce jeudi en terre aclote est d’ailleurs son septième en Brabant wallon. Spécialisé dans la construction à destination des entreprises, il compte faire sortir de terre dans son nouveau parc nivellois six bâtiments pour une surface d’activités totale d’un peu moins de 15 000 m2. Les plans prévoient en tout 46 unités à vendre ou à louer à des TPE ou des PME. Les unités en question vont de 144 à 3 667 m2, avec des espaces de production, de stockage ainsi que des bureaux. Un des bâtiments, le plus grand de tous, comportera aussi deux quais de chargement afin d’accueillir des acteurs du secteur de la logistique. Dans un autre des six immeubles, on trouvera deux showrooms au rez et deux étages de bureaux.

Au total, 147 places de parking sont prévues et BVI.EU affirme avoir apporté un soin particulier à l’aspect qualitatif et durable de son projet: puits de lumière pour favoriser l’éclairage naturel, toits prévus pour accueillir des panneaux solaires, citerne d’eau de pluie individuelle pour chaque unité, possibilité d’opter pour un système de pompe à chaleur…

Du côté de l’inBW, qui gère le zoning Nord où sont déjà installées 80 entreprises (1 700 emplois au total), on se réjouit de ce souci affiché pour la durabilité, le parc lui-même étant aménagé depuis les années 2000 en tenant compte de la dimension environnementale.

Si les Portes de l’Europe ont permis de reconvertir le site de l’ancien circuit automobile de Nivelles, la nature y avait en effet largement repris ses droits et l’extension en cours prévoit le respect de corridors écologiques, la préservation de 4,2 ha autour du bassin d’orage, une charte paysagère, et un plan de gestion en cours de finalisation en partenariat avec la Région wallonne et des associations de naturalistes comme Natagora.

De quoi peut-être un peu compliquer la vie des sociétés qui s’installent – le chocolatier Leonidas doit en savoir quelque chose ! -, mais un environnement de qualité est aussi devenu un bel atout pour les entreprises. Et le zoning Nord en a d’autres, notamment sa situation.

"Aux portes de Bruxelles, avec un accès pratiquement direct à l’autoroute E19, pas loin de la N25 et de l’A54, entre deux aéroports, c’est une situation exceptionnelle, confirme Geoffroy Dumonceau, directeur du développement chez BVI.EU. Des entreprises bruxelloises en expansion nous ont contacté spontanément, parce qu’on ne trouve pratiquement plus à Bruxelles des surfaces disponibles comme nous pouvons en proposer ici. C’est une de nos cibles importantes, tout comme les sociétés de Nivelles et de ses alentours."

Si la construction proprement dite n’a pas encore débuté, le promoteur annonce que le Nivelles Green Business Park sera opérationnel dès le premier trimestre de 2024. Et actuellement, 38% des surfaces ont déjà été vendues à de futurs utilisateurs ou à des investisseurs.