Nivelles : plus de 100 cavités "martinets friendly" sur les façades de la collégiale

Ce mercredi, décrété Journée mondiale des martinets, la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux et Natagora, qui ont collaboré pour sauver les martinets aclots, tenaient un stand au pied de l’édifice. L’occasion, au milieu des food trucks de Nivelles Village, de sensibiliser les Nivellois à la vie extraordinaire de ces oiseaux migrateurs méconnus. D’après les observations, ils seraient une centaine à revenir l’été à la collégiale.

Et si les nichoirs mis en place sont bien visibles, d’autres mesures, plus essentielles puisqu’il s’agit d’envisager le long terme, ont été prises. Les nichoirs sont en effet des solutions temporaires.

Une demi-brique coupée en biais

Mais à la suggestion du groupe de travail "Martinets" de Natagora, l’Agence wallonne du patrimoine (AWAP) a marqué son accord pour que les trous de boulin et d’autres cavités des façades de la collégiale soient équipés d’un système imaginé en Italie par le vétérinaire Mauro Ferri. Assez simple, en réalité: il s’agit de placer une demi-brique, coupée en biais, dans le trou en question. L’ouverture est calculée pour que les martinets puissent entrer, mais pas les pigeons. L’entrepreneur était partant, et ce sont 102 cavités qui seront aménagées de la sorte, pour plusieurs dizaines d’années sans doute. "Ces aménagements pour les martinets ont coûté environ 1 000 €, ce qui ne représente pas grand-chose dans un chantier à 2,5 millions, précise l’échevin de l’Environnement, Pascal Rigot. Nous n’avons pas hésité."

Christophe Knop, le responsable du chantier de la collégiale pour l’entrepreneur RC Reno, confesse que les délais pour mettre tout cela en place avant le retour des martinets ont été parfois tendus. "C’est la première fois que nous avons ce type de collaboration alors qu’on s’occupe de pas mal de rénovations de bâtiments historiques, explique-t-il. Les discussions ont débuté en novembre, alors que ce n’était pas prévu en début de chantier. Je pense qu’à l’avenir, pour d’autres projets que nous allons mener, on va anticiper."

Du côté des naturalistes, on se félicite en tout cas de la méticulosité des ouvriers qui ont posé les demi-briques en s’assurant que les dimensions permettant l’entrée des martinets – ils arrivent à 70 km/h ! – étaient à chaque fois respectées. "La cause progresse, se réjouit Martine Wauters, du GT Martinets de Natagora. Si on avait fait ce genre de demande il y a quinze ans, cela aurait été compliqué. Ici, ça n’a pas posé de problème. J’en profite pour remercier l’AWAP, qui a donné son accord très rapidement."