Sauvetage des martinets à Nivelles: une "réussite", ils nichent sur la collégiale malgré les travaux

C’est que les martinets, s’ils sont capables de migration de plusieurs milliers de kilomètres deux fois par an, nidifient toute leur vie d’adulte dans "le" trou qu’ils se sont choisi et si celui-ci n’est plus accessible, la reproduction est compromise.

Si le vol spectaculaire et les cris de ces oiseaux voltigeurs enchantent les soirs d’été de beaucoup de monde, leur mode de vie reste encore méconnu. Pour y remédier, le 7 juin a été consacré "journée mondiale des martinets".

Et à cette occasion, ce mercredi de 14h à 19 h, un stand de sensibilisation sera ouvert au public au pied de la collégiale. L’occasion d’observer les martinets qui sont effectivement revenus d’Afrique depuis quelques semaines, mais aussi de se faire expliquer les mesures qui ont été mises en place pour sauver ceux qui nichent dans les murs de l’édifice cher aux Aclots.

©EdA

"L’union fait la force", se réjouit la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux (LRBPO) pour qualifier la collaboration qui s’est mise en place entre les naturalistes de l’association, ceux de Natagora – où il existe un groupe de travail dédié aux martinets -, les observateurs locaux, la Ville de Nivelles, les membres du Plan communal de développement de la nature (PCDN) et l’entreprise qui réalise les travaux.

Les trous de boulins aménagés

Concrètement, sur la façade Sud où les interventions sont terminées, l’échafaudage a été adapté pour laisser l’accès aux cavités existantes. Tandis que sur la partie est où le chantier se poursuit, les échafaudages ont été recouverts d’un filet à fines mailles à l’avant duquel des nichoirs temporaires ont été placés.

"Pour assurer durablement l’avenir des martinets noirs sur le site, il a été décidé, toujours en collaboration avec les responsables du chantier et la Ville, de préserver les nombreux trous de boulins et trous de ventilation présents dans les façades de la collégiale, qui servent de cavités de nidification, précisent les naturalistes dans un communiqué. Les trous de boulins ont par ailleurs été aménagés pour accueillir spécifiquement les martinets, sur les conseils du groupe de travail Martinets de Natagora."

Résultat ? Mission réussie pour l’immédiat: une partie des nichoirs qui ont été placés sur les échafaudages semblent occupés par les martinets, et des allées et venues ont été confirmées par les observateurs autour des cavités de la façade sud. Certains oiseaux ont aussi élus domicile dans d’autres trous, lesquels seront réaménagés à la fin de la saison de nidification.

"L’objectif est atteint: les martinets nichent sur la collégiale ce printemps malgré le chantier: concilier rénovation et préservation de la biodiversité est donc possible !", conclut la LRBPO.