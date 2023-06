Nivelles : un an de prison ferme pour des attouchements après un flirt en ligne

Allan est son aîné de 9 ans et se fait insistant. Il lui envoie des photos suggestives, lui dit qu’il veut l’embrasser, qu’il la veut… Et le 26 mai 2021, sans s’être annoncé, le Liégeois l’attend à la sortie de son école, à Nivelles.

Ils discutent un peu, s’assoient sur un banc et à un moment, l’homme le met sur ses genoux. Ses mains s’égarent alors sur les fesses et la poitrine de l’adolescente, qui tente de le repousser. Mais il continue, et passe sous ses vêtements avant qu’elle se dégage et s’en aille, choquée.

Une plainte sera déposée et le suspect, lorsque la police l’entend, apporte des explications ne collant guère au témoignage de la victime. Alors que les messages ne laissaient guère de doute sur ses intentions, il précise que vu l’âge de la jeune fille, âge qu’il connaît, il n’y a eu de sa part aucune volonté que leurs échanges en ligne prennent une nature sexuelle… Et les gestes posés lors de leur rencontre à Nivelles, alors ? "Des câlins consentis", dira-t-il aux enquêteurs.

Cette version de l’histoire n’a pas vraiment convaincu et l’homme a été cité il y a un mois devant le tribunal correctionnel du Brabant wallon pour s’expliquer sur des préventions d’atteinte à l’intégrité sexuelle d’une mineure, ainsi que d’incitation à la débauche de la même victime. Mais il n’a pas fait le déplacement à Nivelles pour répéter ce qu’il avait dit à la police, ou apporter d’autres précisions. Le dossier a dès lors été examiné en son absence.

La représentante du ministère public, à l’audience, a relevé que l’homme n’avait pas d’antécédents judiciaires mais elle a requis une peine de 18 mois d’emprisonnement à son encontre.

Le jugement qui vient d’être rendu est un peu moins sévère: l’homme écope par défaut d’un an d’emprisonnement ferme, et est privé de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq ans.