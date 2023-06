Nivelles : plus aucune compagnie n’acceptait d’assurer le courtier en assurances

Le dossier s’ouvrit sur base d’une dénonciation. Un client de ce courtier en assurances affirmait avoir payé la prime pour sa voiture mais n’avoir jamais reçu la carte verte. Un dossier fut ouvert. Il fut alimenté par d’autres personnes qui ne parvenaient pas, elles non plus, à recevoir le précieux document. "Le contrat va suivre", leur avait déclaré l’intéressé.

Un des clients provoqua un accident, mais les Assurances Baloise refusèrent d’intervenir. Aucun dossier n’avait été ouvert pour cet usager de la route. Pour d’autres automobilistes qui avaient choisi de payer la prime mensuellement, la compagnie adressait des rappels car elle ne voyait rien venir.

Vous l’avez lu, la période infractionnelle n’est pas de première fraîcheur, ce qui incita le parquet à ne requérir qu’une simple déclaration de culpabilité malgré le fait que le prévenu ait continué, à l’audience, à adopter une attitude de dénégation.

Son avocate vola à son secours. Marcel R. avait certes opté pour le transfert de la société familiale sur son nom propre, mais voilà qui prit du temps. Pour tenter de "survivre", il garda pour lui certaines primes ou déduisit sa commission avant de les faire parvenir à la compagnie d’assurance précitée. Il travaillait "à l’aveuglette" et il avait bon cœur, et c’est ce qui précipita sa descente aux enfers. Il avait pour client un Nivellois bien connu qu’aucune compagnie n’acceptait plus d’assurer car il n’arrêtait pas de causer des accidents. Marcel R. accepta de passer un contrat avec la femme de ce Nivellois, qui provoqua à son tour un sinistre alors qu’elle n’avait pas de permis de conduire ! Marcel R. perdit pied et céda son portefeuille en 2017.

Compréhensif, le tribunal lui a accordé la simple déclaration de culpabilité requise.