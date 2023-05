Un conseil de la jeunesse à Nivelles: l’opposition perplexe

L’échevine de la Jeunesse Isabelle Bourlez (Écolo) n’ayant pu être présente au conseil communal, c’est son collègue Grégory Leclercq, en charge de la culture, qui a présenté ce nouvel organe et la façon dont il va être constitué. Des dates sont déjà prévues pour la remise des candidatures des Nivellois âgés de 12 à 18 ans, et pour une première réunion de mise en place, en octobre prochain.

Mais le dossier n’a pas tout à fait convaincu du côté de l’opposition.

"Pas sur le fond: nous trouvons ça fort bien d’impliquer les jeunes, il n’y a aucun problème à ce niveau. C’est justement l’occasion de sortir de certaines gué-guerres entre partis, précise Gaetan Thibaut, qui est intervenu sur le sujet pour le groupe PluS. D’ailleurs, avec Margaux Nothomb, qui a été élue par la suite sur la Liste du bourgmestre et qui siège actuellement au conseil communal, je faisais partie d’un organe semblable, il y a quelques années, qui n’a pas été reconduit pour différentes raisons. Mais sur la forme, on s’étonne du lancement de ce nouveau conseil à un an des élections communales, avec des règles qui restent assez floues. Il aurait fallu en parler avant tous ensemble, discuter d’un règlement en commission des affaires générales."

Règles d’organisation peu précises

Côté PluS, on a noté qu’un encadrement sera assuré par le service Jeunesse de la commune. Mais on aurait voulu savoir qui va convoquer ce CCJN, si un exécutif sera constitué en son sein, si c’est cet éventuel exécutif qui gérera les séances… Il est aussi prévu de procéder à un tirage au sort s’il y a plus de candidats que de places disponibles, ce qui étonne d’un point du respect des principes de démocratie. Autre interrogation: si les candidats qui vont se déclarer dans les semaines qui viennent peuvent être âgé de 12 à 18 ans, cela veut dire aussi que certains pourraient en âge d’être élus en octobre 2024…

"L’idée de ce conseil des jeunes est intéressante, voire séduisante mais pourquoi la concrétise-t-on seulement en fin de législature ?, prolonge André Flahaut. Toute une série de règles d’organisation ne sont pas encore précisées. On nous répond qu’on verra au fil de l’avancement du projet, que certaines modalités de fonctionnement seront décidées par les participants. Tout cela n’est pas convaincant: il faut savoir ce que l’on fait, les balises doivent être précisées dès le départ."

Lors du vote, les élus de la minorité ont choisi l’abstention, et André Flahaut a voté non.