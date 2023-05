Une journée pour mieux faire connaissance

Les familles étaient donc ravies. Entre les différentes races de mouton à découvrir au pied du palais de justice, les impressionnantes démonstrations de chevaux de traits, les shows équestres, le concours de lancer de ballots par les jeunes agriculteurs ou encore la présence de toutes les confréries nivelloises, il y en avait assurément pour tous les goûts. Mais derrière l’organisation de cette foire agricole annuelle, on trouve plusieurs objectifs et l’animation du centre-ville n’est pas le seul. La Ville veut aussi mettre en avant les circuits courts, et rapprocher les citoyens des agriculteurs ont fournissant aux citoyens cette belle occasion de rencontre dans une ambiance festive.

"Il y a chez nous tout ce qu’il faut pour consommer localement, que ce soit en matière de maraîchage ou d’élevage, a répété dans son discours d’inauguration l’échevin de l’agriculture, Pascal Rigot. C’est le sens de l’opération 'je mange local à Nivelles' que nous menons depuis quelques années. La Foire agricole est aussi une mise en valeur des agriculteurs de Nivelles mais aussi de toute la région."

Le secrétaire général de Fédération wallonne de l’agriculture, Nicolas Nelis, était présent dans la cité des Aclots lundi matin et il a répété, lui aussi, l’importance de l’événement pour les agriculteurs. Ceux-ci vivent des moments difficiles, entre la multiplication des normes qui sont de plus en plus compliquées à respecter lorsqu’elles sont cumulées et la méconnaissance grandissante du monde agricole par le grand public. Il est donc important que le modèle d’agriculture familiale wallon soit soutenu, par les femmes et les hommes politiques mais aussi par la population. Les élus locaux, dans la foulée, ont été appelés à améliorer le vivre ensemble et la connaissance du monde de l’agriculture.

"Soyez sympas avec les agriculteurs qui restent !"

Quentin Antoons, le président de la section Nivelles-Genappe de Fédération des jeunes agriculteurs, a rappelé pour sa part lundi matin qu’il est de moins en moins évident de reprendre une exploitation, et de partager une passion pour un travail qui, pourtant, s’est transmis de génération en génération. Aujourd’hui, moins de 5% des agriculteurs sont âgés de moins de 35 ans.

"Les agriculteurs ont besoin d’être soutenus, a-t-il répété lui aussi. On parle de diversification mais le public ne prend plus le temps de passer dans les fermes. Il est aussi important d’expliquer les valeurs de notre métier: souvent, on nous reproche des pratiques qui ont lieu à l’étranger, sur d’autres continents. Nous sommes aussi là pour communiquer, pour montrer ce qu’est l’agriculture wallonne."

Pour Eddy Pussemier, fermier bien connu de Bois-Seigneur-Isaac, le consommateur peut aider, à l’heure où on pourrait se demander où sont passées, en quelques décennies, toutes les fermes qui existaient sur le territoire. Alors que certains clament qu’il s’agit du plus beau métier du monde, il y a manifestement un gros souci…

"Le consommateur peut aider, a-t-il conclu. Ayez un autre regard sur l’agriculture, soyez sympas avec ceux qui restent !"