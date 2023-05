Encore un prix pour la PME "Easi"

On le sait, Easi est aussi reconnue sur le plan national pour l’application de principes innovants en matière de bien-être et de fidélisation de ses employés: elle truste aussi les prix dans ce domaine depuis plus de dix ans. Il y a quelques jours, Easi est aussi devenue officiellement le partenaire informatique de CAP 48.

"Ce partenariat n’est pas une opération financière mais un véritable investissement de la part d’Easi, a souligné à cette occasion de co-CEO Jean-François Herremans. Cela signifie que nos employés en sont les principaux acteurs. Sans eux, nous ne pourrions pas offrir nos services et notre expertise à CAP 48."

Pas mal ? Ce n’est pas tout. Cette semaine, Easi a décroché un nouvel award, décerné cette fois par Data News, le média de référence en matière de technologie et d’informatique. Celui-ci a en effet désigné l’entreprise nivelloise comme "IT Best Compagny of the Year". Et cette fois, pour les responsables, ce prix témoigne de l’importance accordée par la société aux besoins de ses clients.

L’objectif de Data News pour attribuer cet award est en effet d’identifier les fournisseurs de services informatiques qui apportent une valeur ajoutée à leurs clients en matière d’innovation par exemple, de sécurité des services ou encore de gestion des données. En 2020, Easi avait déjà gagné ce premier prix dans sa catégorie, et la voilà couronnée d’un nouveau titre.

"C’est une indication claire que la relation avec le client est centrale chez Easi, précise l’autre co CEO, Thomas Van Eeckhout. Nous formons nos collaborateurs dès leur premier jour au sein de l’entreprise afin de proposer à nos clients les meilleurs experts."