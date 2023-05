Nivelles : ce mercredi sera sportif au quartier Sainte-Barbe

Le programme commencera à 14h et le rendez-vous est fixé devant le numéro 89 de la rue Sainte-Barbe. Ceux qui le souhaitent pourront notamment s’initier au basket "trois contre trois" sur le terrain du quartier, le projet étant la poursuite d’une démarche entamée à la MJ de Genappe. Des équipements seront aussi mis à disposition de ceux qui veulent tester le laser game, et on pourra aussi jouer au unihoc, une variante du hockey.

Les participants pourront également disputer quelques parties de badminton et l’accès aux tables de ping-pong sera libre. Un stand du Gracq, près de l’escalier de l’allée du Sablon, proposera aussi de contrôler l’état technique des vélos et de montrer comment faire quelques réparations simples.

Durant toutes les activités, les enfants ressentent sous la responsabilité de leurs parents ou tuteur, mais les organisateurs ont prévu pour eux une petite collation avec des fruits.

Outre cette Journée multisports, d’autres dates figurent au programme des partenaires. Ainsi, le 28 juillet, une "journée plein air" sera mise sur pied avec notamment un atelier rythme, des jeux d’extérieur, un repas sur le principe de l’auberge espagnole et la projection d’un film pour terminer la soirée. Le 31 octobre, un circuit Halloween sera préparé pour les enfants, avec la collaboration d’habitants. Et les plus grands joueront à un "murder cluedo".

Toutes ces activités auront lieu au quartier Sainte-Barbe, la volonté étant de retisser un maximum de liens dans ce quartier social de Nivelles, où il y a pas mal de renouvellement parmi les locataires.

"Ce sont des animations qui sont destinées à tous les Nivellois, précisent les organisateurs. Mais nous sommes bien implantés à Sainte-Barbe et la participation des habitants se développe au fil du temps, donc on se dit qu’il est important de continuer pour le tissu social du quartier. Faire venir d’autres Nivellois à Sainte-Barbe est intéressant aussi, notamment pour lutter contre certains stéréotypes dont le quartier a souffert."